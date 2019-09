Türgi GP - tiitlid jagatud, kuid põnevust jagub

Pealtnäha võiks arvata, et tänu tiitli väljajagamisele on mehed rahulikumad, kuid seda nad tegelikult teps mitte pole. Teise ja kolmanda koha poodium on veel jagamata. Mitmelgi mehel, nendest eriti siis Monster Energy Yamaha Jeremy Seewer ning Rockstar Energy Husqvarna Pauls Jonass/Arminas Jasikonis, on poodiumikoht seatud üheks hooaja eesmärgiks. Selle seltskonna juures on tegelikult omamoodi tugev side. Kõik kolm on omavahel head sõbrad. Jeremy ja Paulss võitlesid koos MX2 tiitli nimel, mis lõpes lätlase võiduga. Arminas aga oli Seeweri tiimikaaslane Suzuki tiimis. „Kohe näha, et vanad sõbrad“, öeldi ühes Eesti filmis sellisel puhul.

Seewerit päris äärekese peale laskmast võib tegelikult natuke takistada meistrivõistluste punktiseis. Hooaja lõpus ikkagi maailmas teine mees olla on parem kui näiteks kolmas.

Kogu sellele seltskonnale on lusti lisamas muidugi Jeffrey Herlings kellele need kaks viimast etappi on ettevalmistusprogrammiks Rahvuste Krossiks. Eelmise aasta Türgi etapil oli ainuke, kes kiiruse poolest ligilähedane täna joonel olevatest, oli Tim Gajser. Kuid natukene jäi puudu. Eeloleval nädalavahetusel, kui Gajser kavatseb sõita kiiresti, on tõenäoliselt vastupidi. Keda veel peale eelpoolmainitute tähele panna: Jeremy van Horebeek, Paulin Gautier, Arnaud Tonus ja loomulikult Glenn Goldenhoff.

MXGP TOP10