Traagilises avariis osalenud F2 sõitja toodi kunstlikust koomast välja, aga arstidel algas võidujooks ajaga

Nüüd on arstide põhitähelepanu suunatud 20-aastase Correa jalgadele, kirjutas BBC. Jalgu on võimalik opereerida alles siis, kui tema kopsud saavad piisavalt tugevaks. Correa murdis traagilises avariis, kus hukkus tema prantslasest konkurent Anthoine Hubert, mõlemad jalaluud ja vigastada sai ka selgroog.

"Kuigi kunstlikust koomast väljatoomine on suur samm edasi, käib meil võidujooks ajaga," seisis Londoni haigla arstide avalduses.

"Meil pole patsiendi kahjustada saanud kopsude tõttu olnud võimalik jalgadele tähelepanu pöörata. Kuni need pole pikaks operatsiooniks valmis, ei saa me midagi teha. Eesmärk on vähendada riski, et tema jalgadel tekiks pöördumatud kahjustused."

Esimest hooaega F2-sarjas osalev Correa sündis Ecuadori pealinnas Quitos, aga ta esindab USA-d. Correa hoiab kokkuvõttes 13. kohta, parimal juhul on ta tulnud teisele kohale.