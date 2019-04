Tehniline ebaõnn rikkus Varik-Daidersi Hispaania MM-etapi

Nädalavahetus algas Eesti-Läti tiimile hästi, kui nii vabatreeningul kui eelkvalifikatsioonis näidati paremuselt kolmandat ringiaega. Kvalifikatsioonisõidus küll nii hästi ei läinud, kui enda grupi sõit lõpetati seitsmendana, aga finaalikoht oli sellegi poolest kindel.

Esimeses finaalsõidus Varik-Daidersi (WSP Husqvarna) hea hoog jätkus ning ruudulise lipu alt kihutati läbi viiendana. Kahjuks selgus peale sõitu mürakontrollis, et meeste tsikkel teeb valjemat häält, kui lubatud ja nende tulemust langetati viis koha võrra ning protokolli läks kirja seega 10. koht. Teist sõitu alustasid Varik-Daiders samuti hästi, kuid siis purunes kuuendal kohal sõitvate meeste tsiklil tagumine amortisaator ning sõit tuli katkestada.

Kahe sõidu kokkuvõttes said Varik-Daiders 11 punktiga 18. koha. Etapi võitis Hollandi-Prantsuse tiim Koen Hermans-Nicolas Musset (WSP Zabel, 43 p), teiseks tuli hollandlane Etienne Bax koos lätlase Kaspars Stupelisega (WSP Zabel, 40 p) ja kolmandaks valitsevad maailmameistrid Marvin Vanluchene-Ben van den Bogaart (Belgia-Holland, VMC Zabel, 38 p).

Bax-Stupelis tõusid MM-liidriks ja nendel on võrdselt 80 punkti Marvin Vanluchene-Ben van den Bogaart tiimiga, kolmandad on Hermans-Musset (72 p), Varik-Daiders langesid neljandalt kohalt kaheksandaks ja nendel on koos kokku 41 punkti.

Järgmine MM-etapp sõidetakse 22. aprillil Hollandis Oldebroekis. MM-karussell külastab ka traditsiooniliselt Eestit ning tänavu toimub MM-etapp Kiviõli Motofestivali raames 9. juunil.