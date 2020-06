Skandaal: USA mustanahalise võidusõitja garaažist leiti silmus

Talladegas pühapäeval toimuma pidanud võidusõit lükati kehva ilma tõttu esmaspäevale, mõned tunnid pärast NASCAR-i otsust leiti Wallace'i võistkonna boksist USA orjapidamis- ja lintšimisajalugu sümboliseeriv silmus, kirjutas ERR-i spordiportaal.

Esmaspäeval otsustasid Wallace'i kaassõitjad talle toetuse avaldamiseks mehe auto ühiselt stardijoonele lükata. "See spordiala on muutumas," tõdes Wallace hiljem. "Tänan kõiki toetajaid, alates sõitjatest ja taustajõududest kuni vinge fännibaasini. See on tõepoolest uskumatu, olen õnnelik, et saan sellest alast osa võtta."

Kaks nädalat tagasi keelustas NASCAR Wallace'i ärgitusel oma võistlustel konföderatsiooni lippude lehvitamise. Mitmed otsuses pettunud fännid sõitsid pühapäeval Talladega võistluspaiga sissepääsu eest vastuoluliste lippudega mööda, üle võistlusraja lendas lennuk konföderatsiooni lipuga ja kirjaga "lõpetage NASCAR-i rahastamine".