Selgus järgmise Dakari ralli võistluspaik

Käimasoleva kalendriaasta jaanuaris toimus Dakari ralli esimest korda Saudi-Araabias. Sama plaan on korraldajatel ka järgmisel aastal. Kuna eelmainitud riik on suur, toimub ralli siiski uutel radadel.

Meediasse olid jõudnud kuuldused, et lisaks Saudi-Araabiale tahtsid võistlust korraldada ka Egiptus ja Jordaania. Koroonaviiruse tõttu otsustasid aga korraldajad, et kõige ohutum on korraldada võistlus ühes riigis. “Läbi aegade 43. Dakari ralli toimub järgmisel aasta 3.-15. jaanuaril Saudi-Araabias. Võidusõidu algus ja lõpp on Jeddah linnas ning võistlusel on kokku 11 etappi,” rääkis võistluse direktor David Castera Motosport.com-ile.

Saudidel on võistluse korraldajatega viieaastane leping.