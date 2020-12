Sebastien Loeb lõi 2021. aastaks käed Lewis Hamiltoni tiimiga

Tegemist on Extreme E sarja debüüthooajaga. Sarja looja on üks vormel-E sarja kaasasutajaid, Hispaania ärimees Alejandro Agag.

Loebi kõrval võib sarjas osalejate nimekirjast leida ka 2016. aasta F1 maailmameistri Nico Rosbergi.

Viiest etapist koosneva hooaja teevad kaasa ka kahekordne WRC maailmameister Carlos Sainz seenior, kahekordne DTM-i kereautodesarja võitja Mattias Ekström ja kolmekordne rallikrossi maailmameister Johan Kristofferson.

"X44 tiimiga liitumine võimaldab mul jätkata seda, mida kõige rohkem armastan, milleks on võidusõit, ning ma ootan põnevusega eleltriautoga võistlemist. Mul oli võimalus seda autot hiljuti proovida ja see oli uskumatu. Lewise tegemised vormel ühes avaldavad mulle samuti väga muljet, seega temaga koostöö tegemine on au," vahendab Motorsport.com Loebi sõnu.

Loeb testis Spark ODYSSEY 21 elektriautot oktoobris Lõuna-Prantsusmaal Chateu de Lastours'i testikatsel, kus sama tegid ka Sainz ja praegune Mercedese tiimi F1 piloot Valtteri Bottas.

X44 tiimis osaleb Extreme E sarjas ka Cristina Gutierrez, kellest sai 2017. aastal esimene Dakari ralli lõpetanud Hispaania naissõitja.

Extreme E võistlusnädalavahetus koosneb neljast raundist ja kokku seitsmest võidusõidust. Formaat näeb ette laupäeviti kahte kvalifikatsiooni, poolfinaale (2) ja pühapäevast finaali. Iga kvalifikatsioon koosneb kahest sõidust, mõlemas osalevad pooled kogu stardinimekirjast. Punkte jagatakse tiimidele vastavalt lõpukohtadele. Kahe kvalifikatsiooni peale enim punkte teeninud tiimid pääsevad 1. poolfinaali, ülejäänud 2. poolfinaali. Finaali edenevad esimese poolfinaali kolm esimest ja teise poolfinaali esimene.

Iga sõit koosneb kahest ringist. Iga tiim peab endale palkama naissõitja, kellega kohti vahetatakse, nii et näiteks X44 tiimi puhul saavad Loeb ja Gutierrez keerata nii rooli kui ka olla kaassõitja.

Etapid peetakse märtsist detsembrini Saudi Araabias, Senegalis, Gröönimaal, Brasiilias ja Argentinas.