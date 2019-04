Saudi Araabia lõi miljonid letti: Dakari ralli kolib Lähis-Itta

Järgmise aasta mainekas kõrberalli saab alguse jaanuaris Riyadhist, teatab Autosport.com.

Alates 2009. aastast oli Dakari ralli toimunud Lõuna-Ameerikas, sest Mauritaanias tekkinud terroriohu tõttu lahkuti Aafrika mandrilt.

Tänavu Dakari ralli võitnud Katari esindaja Nasser Al-Attiyah on väga rahul, et legendaarne võidukihutamine kolib nende regiooni. “Minu kodust saab Saudi Araabiasse 30 minutiga. Me kõik armastame Lõuna-Ameerikat ja sealseid inimesi, kuid me peame korraldajate otsust austama. Kui ralli kolis Aafrikast Lõuna-Ameerikasse, oleksime eelistanud Aafrikas jätkata, kuid kohanesime Lõuna-Ameerikaga kiiresti. Kindlasti juhtub sama ka Lähis-Idas," sõnas Al-Attiyah.

Seoses Saudi Araabiaga on siiski üles kerkinud mitmeid küsimusi. Näiteks võib probleemiks saada suure hulga välismaalaste saabumine riiki, sest Saudi Araabia hakkas turismiviisasid väljastama alles 2018. aastast. Ühtlasi kaheldakse, kas nimetatud Lähis-Ida riik on valmis vastu võtma naissoost rallisõitjaid, meeskondade liikmeid, korraldajaid ja ajakirjanikke.