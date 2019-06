Probleemid raadiosidega maksid Jüri Vipsile koha poodiumil

Eestlase sõnul oli ta võimeline püüdma ka kohta poodiumil, kuid see jäi saavutamata raadioside probleemide tõttu, kirjutab Autosport.

Sõidu jooksul anti Vipsile viiesekundiline ajakaristus, mis siiski paar ringi hiljem tühistati. Vaatluse all olnud intsident leidis aset 7. ringil, kui Vips heitles austraallase Alex Peroniga (Campos) seitsmenda koha nimel. Esialgu nägid kohtunikud, et kurvi laiaks sõitnud Vips sai rajale naastes eelise, kuid kuna midagi sellist ei juhtunud, olid õigusemõistjad sunnitud oma otsust muutma.

Võistluse järel rääkis Vips, et probleemse raadioside tõttu ei teadnud ka karistuse tühistamisest midagi. Seetõttu ei hakanud ta lõpus jahtima ka kõrgemat positsiooni ja kulges üle lõpujoone neljandana. Vipsi sõnul oleks ta kindlasti proovinud Robert Schwartzmanist ja Pedro Piquet'st mööduda, kui ta oleks karistuse tühistamisest teadnud.

„Karistus tühistati ning mulle öeldi seda tiimiraadio vahendusel. Raadio aga ei töötanud. Finišilipu langedes uskusin endiselt, et mul on kehtiv karistus all,“ selgitas Vips.

„Juhtunust on tõsiselt kahju. Minu rehvid olid võrreldes Piquet' ja Schwartzmaniga palju paremas seisus. Ma ei rünnanud, kuna arvasin, et mul on karistus peal. Raadioside probleemide tõttu jäin kindlast poodiumikohast ilma. Võib olla jäime ilma isegi teisest kohast,“ teatas Vips.

Pühapäeval Eesti aja järgi kell 11.55 peetakse Paul Ricardi rajal teine sõit, kus laupäevased esimesed kaheksa lõpetajat stardivad ümberpööratud järjestuses. Vips alustab seega viiendalt kohalt.