OTSEBLOGI | Lapimaa ralli: Jeets langes veel nelja koha võrra, kuid jätkab eestlaste parimana

ARCTIC LAPLAND RALLY

Viimane kiiruskatse algab kell 16.40 ning sellel on pikkust 31,51 km.

Üldarvestus enne viimast kiiruskatset on alljärgnev. Eestlased: Jeets 18., Linnamäe 19. ja Kaur 22. kohal.

Egon Kauri aeg oli 9. kiiruskatsel kaheksas:

Gregor Jeets kaotas lausa 7.14. Ilmselgelt olid tal mingid probleemid, kuid millised, pole veel teada.

Georg Linnamäe kaotab Hänninenile 1.20,7, mis annab hetkel 15. koha.

Hetkeseis 9. kiiruskatsel:

Egon Kaur näitab kuuendat aega, jäädes Hänninenile alla 41,2 sekundiga.

Üldarvestuse teine mees Teemu Asunmaa näitab kolmandat aega, kaotades Hännineile 28,6 sekundiga. Hyundai mees Veiby kaotab Hänninenile lausa 1.19.

Oliver Solberg kaotab Hänninenile 16,2 sekundiga. Bottas jäi liidrile alla 33,2 sekundiga.

Juho Hänninen on 9. katse läbinud liidriajaga 16.48,9.

Üheksandal ehk eelviimasel katsel on pikkust 32,48 km ja see algab 15.07.

Üldseis pärast kaheksandat katset:

Kaheksanda katse tulemused:

Kokkuvõttes jätkab Jeets 14. kohal, kaotust Hänninenile on 6.27,0.

"Oli üsna okei, aga kandusime esimeses kurvis pisut rajalt välja ja pärast seda tegi auto imelikku häält. Peaaegu okei," ütles Jeets.

Katse finišis on ka Jeets ja Linnamäe. Jeets on 27 mehe seas näidanud 14. aega (+49,4), Linnamäe on 18. kohal (+1.02,3).

Egon Kaur on praegu finišis 13 mehe seas üheksanda ajaga. Solbergile kaotab ta 20,7 sekundiga. "Oli keeruline head pidamist leida, aga muidu oli okei. Läheme edasi," ütles Kaur finišis.

Viis meest on jõudnud finišisse ja mõnevõrra ootamatult on kiireimat aega näidanud Oliver Solberg. Ta suutis R5-autoga sõites edestada WRC-meest Hännineni 0,7 sekundiga. Kokkuvõttes on Hänninen siiski kindel liider, ta edestab Solbergi kahe minutiga.

Kaheksas katse on alanud!

Et seitsmes katse tühistati, on järgmine katse kavas kell 13.44. Sellel on pikkust 24,95 km.

Üldseis pärast kuuendat katset:

Kuuenda katse tulemused:

"Võtsime rahulikult ja saime pärast eilset eksimust enesekindlust juurde. Järgmisel kolmel katsel sõidame rahulikult," ütles Kaur pärast finišit.

Eestlastest oli kiireim Egon Kaur, kes näitas 10. aega (+53,7), eilse katkestamise järel rajale taas tulnud Georg Linnamäe sai katsel 17. koha (+1.36,9).

Põhitegijad on kuuenda katse finišisse jõudnud. Gregor Jeets piirdus 19. ajaga, kaotades Hänninenile 1.47,6. Kokkuvõttes langes Jeets 14. kohale. Liidrina jätkab Hänninen, Jeets jääb talle alla viie ja poole minutiga.

Nüüd on rajale läinud ka Kaur, Jeetsi stardini on kümmekond minutit.

Tere hommikust! Lapimaa ralli tänane esimene katse on alanud, pikkust on sellel koguni 42,64 km.

Egon Kauri meeskonna selgitus 3. katsel juhtunule: "Kahjuks ei miskit head - Silveril kadus katsel järg ning seetõttu jäi Egon nägemise järgi sõites ka pidurdusega hiljaks. Kuusteist minutit kaotust on paratamatus." https://www.facebook.com/kaurmotorsport/posts/1453632031508776

Selline on üldseis avapäeva esimese kolme kiiruskatse järel. Meie parim on Gregor Jeets, kes on 12. kohal.

Egon Kaur on 3. kiiruskatse finišis kaotusega 16.31. Gregor Jeets on hetkel 11. kohal, kaotades liider Hänninenile 1.28. Kahjuks ei olnud Kauri antud kommentaari kuulda.

Hetkeseis sellel katsel on järgnev. Kokkuvõttes on Hännineni edu Asunmaa ees 52,1 sekundit.

Tuli info, et Egon Kauri masin on sellel katsel korraks seisma jäänud, kuid eestlased jätkavad võistlust. Soome kommentaatorite sõnul sõitis Kaur rajalt välja.

Ole Christian Veiby näitab kolmandal kiiruskatsel 4. aega (+37,1). Norralane tunnistas, et olud olid keerulised ning ta sõitis viimases kurvis ka pisut rajalt välja.

Teemu Asunmaa on kolmas (+31,3), kuid jääb kokkuvõttes Lindholmi ette teiseks. Juho Hänninen edestab Asunmaad kokkuvõttes juba 52,1 sekundiga.

Emil Lindholm sõidab välja teise aja (+28,6).

Oliver Solberg kaotab Hänninenile 43,3 sekundit. Ta tunnistas katse järel, et ei saa senise võistlusega kuidagi rahule jääda ning alles õpib masinat tundma. "Väga raske. Pole üldse hea, proovime lihtsalt autot üha enam tundma õppida, proovime rütmi sisse saada. Siiani pole nii hea olnud, aga naudime võistlust. "

Liider Juho Hänninen saab 3. kiiruskatsel (33,38 km) ajaks 15.08,4. Bottas kaotas talle 47,7 sekundiga.

Lõpuks on ka otsepilt 3. kiiruskatsest ees. Selle leiab artiklist.

Kaur oligi teisel kiiruskatsel kuues, kuid kokkuvõttes pole tema aega endiselt parandatud ning tal on kaotust liider Hänninenile 7.29.

Georg Linnamäe ongi katkestanud. Katkestamise põhjuseks on märgitud avarii.

Tundub, et Georg Linnamäe masin seisab rajal.

Kolmas kiiruskatse - Lapin Safarit 33,38 km - algab juba kell 18.12.

Georg Linnamäe aega pole endiselt tulnud.

Gregor Jeets näitab teisel katsel 17. aega. Kaotust liider Hänninenile kogunes minut ja 17 sekundit.

Teise kiiruskatse on lõpetanud 14 meest ja rohkem pole keegi suutnud Egon Kauri 6. kohta ohustada.

Kui sellelt kiiruskatselt vahendatakse ralliraadiot ja GPS-pilti, siis järgmisel katsel peaks ka otsepilt ees olema.

Egon Kaur saab 6. aja (+22,8). Hetkeseis teisel kiiruskatsel:

Emil Lindholmilt teise kiiruskatse kolmas aeg (+13,4) ning kokkuvõttes tõusis ta Veibyst mööda.

Avakatsel teine olnud Juha Salo kaotas Hänninenile 21,5 sekundiga ning langes neljandaks (+31,0). Hetkeseis kokkuvõttes:

Teemu Asunmaa sõitis välja teise aja (+9,5) ning kaotab kokkuvõttes liider Hänninenile 20,8 sekundiga. Veiby kaotab üldarvestuses Hänninenile 35,5 sekundiga, Oliver Solbergil on kaotust 48,1 sekundit.

Hyundai sõitja Veiby kaotas Hänninenile 22,5 sekundiga.

Bottas kaotas sellel 28-kilomeetrisel katsel Hänninenile juba 46,8 sekundiga.

Juho Hänninen on siiani teise kiiruskatse kiireim ajaga 14.01,4. Oliver Solberg kaotab 28,2 sekundiga.

Peatselt algab teine kiiruskatse - SS3 Kaihuavaara 27.93 km kell 16.49. Kauri aega pole siiani korrigeeritud. Ilmselt juhtub see siis, kui kõik 130 ekipaaži on avakatse lõpetanud.

Esimese otsa meeste seas ilmselt suuremaid muutusi enam ei toimu. Kuidas aga Kauri ning teiste Heikkilä taha kinni jäänud sõitjate ajad korrigeeritakse, pole veel teada. Teine kiiruskatse saab alguse kell 16.49.

Kauri sõnul esimene katse peatati, kuid ajatabelisse tuleb aegu üha juurde. Hetke TOP15

https://www.facebook.com/kaurmotorsport/photos/a.201710523367606/1453421281529851/

Vahepeal on finišisse jõudnud Jeets (+1.04,8) ja Linnamäe (+1.08,2), kes hoiavad üldarvestuses vastavalt 10. ja 11 kohta.

Põhjus peitub siiski Kauri ees startinud Mikko Heikkiläs, kes tegi avarii ja kelle tõttu taganttulijad kõvasti aega kaotasid. Tõenäoliselt arvutatakse kannatanute ajad ümber.https://twitter.com/HartusvuoriWRC/status/1350041377929900032

Midagi juhtus raja peal aga Egon Kauriga, kes tuleb finišisse üheksanda ajaga, kaotades Hänninenile üle 7 minuti.

Finišisse on jõudnud ka esimese R5 mehed. Asunmaa kerkis kolmandaks, edestades 1,7 sekundiga Veibyt. Solberg sai 0,6 sekundiga jagu Bottasest.

https://twitter.com/OCVeiby/status/1350034464085340161

Neli meest on jõudnud finišisse, Hännine edestab Kurkelat 16,9 sekundiga.

Hänninen on pääsenud rajale!

Kohal on ka Jari Huttunen, keda stardis siiski pole.https://twitter.com/SaariJarno/status/1350022343612129280

Võistluse esimesest katsest on olemas ka otsepilt!https://arcticrally.fi/fi/etusivu/

Stardinimekiri TOP20: Hänninen, Bottas, Solberg, Kurkela, Veiby, Asunmaa, Lindholm, Salo, Heikkilä, Kaur, Metsälä, Röyhkiö, Tahku, Grönholm. Markkane, Eskelinen, Linnamäe, Jeets, Berg

https://www.facebook.com/arcticlaplandrally/photos/a.238957472851864/3636833179730926/?type=3

Reedel on Lapimaal kavas kolm kiiruskatset. Neist esimene - 23.55 km pikkune Aittajärvi katse algab kell 12.43.

https://twitter.com/volkswagenms/status/1349754912083746816

https://twitter.com/volkswagenms/status/1349612779267887104