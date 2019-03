MXGP BLOGI | Üheksakordne maailmameister Cairoli on pärast kahte etappi liider

Esimene neist toimus Argentiinas. Seda rajal, mida sõitjad hindavad väga kõrgelt, sest seal on mõnus sõita, see on moodne, kiire ja heade hüpetega.

Kuna 2018. maailmameister MXGP klassis Jeffrey Herlings vigastas talvistel treeningutel jalga ja ei stardi vähemalt kolmel esimesel etapil, oli oodata väga tihedat võidusõitu esikohale. Meeste motivatsioonist andis märki juba hooajale eelnenud Itaalia MV sari, kus tähtsatest tegijatest olid kohal Tim Gajser ( 2016. MXGP meister), Romain Febrve ( 2015. MXGP meister) ja loomulikult üheksakordne maailmameister Antonio Cairoli.

Nagu arvata, Cairolit oli raske Itaalias murda, kuid nii Tim kui Romain andsid vägagi lootustandvaid märke, mis ka Argentiinas pooltõeks osutusid.

Argentiina algas Cairolile veidi raskustega. Tehniline aps kvalifikatsioonis sundis võistluspäeval stardikohta viimasena valima. See tõik sellist suurepärast startijat samas väga isegi ei seganud. Kuigi stardivõidud vormistas oma nimele mõlemas sõidus Julien Lieber ( #33, Kawasaki), sai Cairoli siiski korralikud lähted ja pani oma tahtmise maksma.

Kehvasti läks Argentiinas Romain Febrvel (FRA, Monster Energy Yamaha Factory Racing). Romain näitas pidevalt kiiremaid ringiaegu, võitis kvalifikatsiooni ja oli esimeses stardis kolmas. Teises stardis andis peale heitlust esikohale Cairoliga veidi hoos järgi ning kahjuks ka fookuses. Seetõttu juhtuski, et ühes sirgele väljatulekus, lainetesse minnes, läks tsikkel käest ja kukkumine oli täpselt nii õnnetu, et üks tiitlipretendente on heitlusest väljas. Loodame kiiret paranemist ta jalale.