MXGP blogi | Rootsi etapp – Herlings on rajal tagasi ja õhus on veel tootjate tiitel

Kuid see kõik on juba minevik. Ees on veel kolm etappi: käesolev Rootsi pluss Türgi ja Hiina. MXGP klassis on jagada jäänud kõik ülejäänud poodiumikohad ning samuti tähtis tootjate tiitel.

Hondal on seal suht turvaline edumaa KTM ja Yamaha ees, kuid miski pole enne käes, kui ta seda on.

Põneva uudisena MXGP klassis saabub Rootsi etapile tagasi nüüdseks juba eksmaailmameister Jeffrey Herlings, kes ütles küll, et tema ainuke eesmärk saab olema võistlus finišeerida ning see sõit on tema jaoks ettevalmistusprogramm Rahvuste Krossiks.

Kohati liivasel ja sellisel veidi vanakooli GP tüüpi Uddevalla rajal tuleb kindlasti põnev sõit. Väga heas hetkevormis olevale Glenn Coldenhofile võib see rada hästi sobida, kuid hetkel tabelis teisel kohal oleval Jeremy Seeweril on ette näidata 2017. a MX2 klassi GP võit Rootsist ( 2018. a Rootsi etappi ei toimunud). Heas hoos on kindlasti ka Pauls Jonass ja Arminas Jasikonis. 2017. aasta MXGP poodium oli aga Tim Gajser, Romain Febrve ja Gautier Paulin.

Tšempionid tahavad alati võita, seepärast nad tšempionid ongi. Nii et sätime ennast aga nädalavahetuseks valmis, et nautida selle hooaja viimast MXGP Euroopa etappi enne Rahvuste Krossi Assenis.

MXGP top10

1. Tim Gajser (SLO, HON), 664 ( 2019. a maailmameister!)

2. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 481

3. Gautier Paulin (FRA, YAM), 440

4. Arnaud Tonus (SUI, YAM), 419

5. Glenn Coldenhoff (NED, KTM), 399

6. Arminas Jasikonis (LTU, HUS), 377

7. Romain Febvre (FRA, YAM), 362

8. Antonio Cairoli (ITA, KTM), 358

9. Pauls Jonass (LAT, HUS), 352