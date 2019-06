MXGP blogi | MXGP jõuab armsale Lätimaale - 5 eestlast joonel!

MXGP Kegumsi etapile läheb „red plate“ hoidjana nüüd Tim Gajser, kes võttis selle Venemaal ära Cairolilt. Tagasi rajal olev Herlings näitas Venemaal, et ta on kohe poodiumipretedent ja seda enam on ta seda oma lemmiktüüpi liivasemal pinnasel. Kuid Kegums meeldib absoluutselt pea kõigile top15 sõitjatele! Nii et sellel, alati hästi ettevalmistatud rajal on meid ehk ootamas üks aasta põnevamaid sõite.

MXGP Läti etapi sõitudele saad kaasa elada sel pühapäeval, 16. juunil 14.00 ja 17.00 spordikanalil TVPlay Sports+ või veebis: https://tvplaypremium.ee/live.

MXGP top10



1. Tim Gajser (SLO, HON), 351

2. Antonio Cairoli (ITA, KTM), 338

3. Gautier Paulin (FRA, YAM), 231

4. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 220

5. Arminas Jasikonis (LTU, HUS), 212

6. Clement Desalle (BEL, KAW), 208

7. Arnaud Tonus (SUI, YAM), 206

8. Julien Lieber (BEL, KAW), 172

9 . Jeremy Van Horebeek (BEL, HON), 170

10. Glenn Coldenhoff (NED, KTM), 168

MX2

Selles klassis on huvitav fakt, et valitseja Jorge Prado pole mitte kunagi olnud Kegumsis poodiumil.

Thomas Kjer Olsenil on hea võimalus ennast natukene tiitlikonkurentsi tagasi tuua ( eelmise asta võitja Kegumsis). Kindlasti püüab esimest üldvõitu siin liivaradade spets Jago Geerts. Poodiumile pretendeerijaid on veelgi, kuid eraldi julgeksin märkida 114 Motorsports Honda Mitchell Evansi, FH Kawasaki Henri Jacobi, Husqvarnal sõitva Davy Pootjesi.

Eestit esindab selles klassis Hardi Roosiorg (KTM). Loodetavasti teeb noor Tartumaa mees ühel oma lemmiktüüpi rajal hea tulemuse ja ka tavapärasest erineva hea stardi!

MX2 top10



1. Jorge Prado (ESP, KTM), 347

2. Thomas Kjer Olsen (DEN, HUS), 327

3. Jago Geerts (BEL, YAM), 257

4. Henry Jacobi (GER, KAW), 236

5. Tom Vialle (FRA, KTM), 216

6. Mitchell Evans (AUS, HON), 214

7. Ben Watson (GBR, YAM), 210

8. Adam Sterry (GBR, KAW), 169

9. Davy Pootjes (NED, HUS), 157

10. Michele Cervellin (ITA, YAM), 132