MXGP BLOGI | Kihutama asutakse Itaalia motokrossi pärandi hulka kuuluvatel radadel

Tegemist on fantastiliselt kauni kohaga. Viinamarjaistanduse ja Dolomiidi mäestiku vahel asetseb Crossodromo Ciclamino, mida nimetatakse Itaalia motokrossi pärandi hulka kuuluvaks väärtuseks. Märke sellest näeb seal igal sammul: alates sanitaarse iseloomuga ehitistest ja lõpetades personaliga, kes ei pea paljuks pärast suurte masinatega töö lõpetamist lisaks veel rehadega rajaääred kauniks teha.

Rada ise on aga täielik vastand eelnenud Madalmaade etapile. Pinnas on kõva, kohati väga kõva.

Sisse sõidetakse kogu rajale 1,5 kiiret soont, enamikes kurvides siis üks ja koma viis mõnes ülejäänus. See võib tunduda ebaselge ja arusaamatu, kuid selline on see Trentino, kui asja vaadelda plaanis „kuidas vastasest mööduda“. Start on Trentinos olulisem kui kusagil mujal.

MXGP klassis läheb ilmselge favoriidina Trentinosse #243 Tim Gajser ( SLO, Honda HRC Factory Racing). Ta võitis seal oma elu esimese GP 2015. aastal. Muideks, teiseks jäi siis ei keegi muu kui Jeffrey Herlings. See oli ka esimesi ( ja üldse üks väheseid) kordi, kus puhta sõiduga tippvormis Herlingsit keegi võitis. Lisaks on Trentinos Tim'i toetamas ka traditsiooniliselt hulk tema kaasmaalasi.

Suurim konkurent Tim'ile? Loomulikult Antonio Cairoli (ITA, RedBull De Carli KTM Factory Racing). #222 Tony on alati ülimalt motiveeritud kodumaal võitma ja ajalooliselt mäletame temalt seal lausa hullumeelseid sõite, kus möödasõidu võimalusi ei otsitud, vaid tekitati. Äsja antud intervjuudes aga hindab tšempion Tony hetkel Gajseri kiirust väga heaks, isegi fantastiliseks. Nii et nende kahe vahel tõenäoliselt sünnib tõeline tulevärk. Mõlemad on head startijad, mõlemad püüavad tiitlit.

Keda sinna vahele pakkuda? #25 Monster Energy Kawasaki Factory belglane Clement Desalle. Wilvo Yamaha Gautier Paulin.