MXGP BLOGI | Cairoli hooaja lõpuni väljas. Kes kroonitakse võitjaks motokrossi MM-etapil Semarangis?

Nagu vahetult enne Palembangi selgus, on Cairoli väljas hooaja lõpuni. See on mõneti kergendav uudis liidrikohal olevale HRC Honda Tim Gajserile, kuid hooaja lõpuni on siiski veel 7 etappi.

Vahe nüüdseks nii öelda „teisel kohal“ oleva Yamaha Monster Energy Jeremy Seeweriga on 161 punkti, mis teeb kokku 3 etappi pluss 11 punkti. Tim'i põhiline töö saab nüüd olema fookuse hoidmine.

Nagu nägime esimesest Indoneesia etapist, on Febrve väga kiire. Ja nüüdseks juba paar kuud ringelnud kuulutujutud Yamaha teami tuleviku ümber, mis lõpuks ka mainstream MX ajakirjanduse lehtedele jõudsid, annavad kahtlemata motivatsiooni pingutada mõlemale Factory Yamaha sõitjale.

Algne kuulujutt väitis, et Yamaha paneb nö.tehasetiimi kinni, nüüdne Wilvo saab tehasetiimiks ja sõitjateks jäävad Paulin ning Tonus. Febrved pakuti KRT Kawasaki sõitjaks või Hondasse.

Üllatus-üllatus, väideti Suzuki tagasitulekut 2020. aastal ning esisõitjaks Seewerit.

Romain Febvre Foto: MXGP - Youthstream

Tänaseks on aga pakkumised kõvasti arenenud. Suzuki tagasitulekust 2020. a pole enam väga juttu. Seewerit näevad paljud HRC Honda (mis oleks minu arvates kõva kombo) ridades ning Febrve kohaks pakutakse jätkuvalt Kawasaki tehasetiimi. Küll aga on selgunud, et Wilvo omanik, kes on eakas mees, on oma eesmärgid saavutanud ja lahkub motoareenilt aktiivse tegelejana. Seetõttu toimub ka siis mingisugune liitmine-ümberformeerimine Yamaha tiimi suhtes.

Mis aga täpselt, selgub umbes täpselt kuu jooksul. Kõik see info on senini vaid kuulujutt.

MXGP Indoneesia teise etapi võistlussõite näed juba sel pühapäeval 9.00 ja 12.00 TVPlay Sports kanalil ja veebis https://tvplaypremium.ee/live.

MXGP top 10 (11/18)