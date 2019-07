Michael Schumacheri lähedane sõber tegi sündantlõhestava avalduse vormelilegendi tervise kohta

Todt on Schumacheri üks lähedasemaid sõpru ning on sakslast õnnetuse järel tihti külastanud. Todt on üldse üks väheseid inimesi, kes on Schumacherit pärast 2013. aasta õnnetust näinud.

„Saan öelda seda, et perekond hoolitseb tema eest hästi ja ta jätkab võitlust,“ rääkis Todt väljaandele Daily Express.

„Tema perekond võitleb samamoodi. Loomulikult ei ole meie sõprus enam kunagi endine. Seda lihtsalt põhjusel, et meie omavaheline suhtlus ei ole enam samasugune nagu varasematel aegadel,“ lisas Todt, et õnnetus on Schumacherit kõvasti muutnud.

Schumacher sai tõsiseid peavigastusi 2013. aasta 29. detsembril, kui ta Prantsusmaal suusatades kukkus. Sakslane oli õnnetuse järel kuus kuud koomas. Seejärel on viidi ta üle Lausanne'i Ülikooli rehabilitatsioonikeskusesse ning sealt edasi juba Šveitsis asuvasse koju, kus tema eest hoolitseb professionaalne meedikute tiim.