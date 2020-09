Michael Jordan alustas uut projekti ja sisenes autosporti

Jordanist saab uue võistkonna omanik, teda aitab tiimi juhtimisel võidusõitja Denny Hamlin. Võistkonna ainsaks sõitjaks saab ameeriklane Bubba Wallace.

Wallace'i näol on tegu NASCAR-i põhisarja ainsa mustanahalise piloodiga. Suve alguses väitis Wallace, et tema garaaži oli pandud silmus, mida ta pidas USA orjapidamisajaloo sümboliks. FBI uurimise järel selgus, et silmus oli garaažis juba varem kui ruum Wallace'i kasutusse läks ja seda kasutati garaažiukse avamiseks.

Jordan ütles pressiteate vahendusel, et hakkab NASCAR-i võistkonna omanikus seetõttu, et suurendanda võistlussarja mitmekesisust.

"Näen seda võimalusena harida uusi vaatajaid ja avada mustanahalistele autospordis rohkem võimalusi," lausus ta.

57-aastasele Jordanile kuulub ka Charlotte Hornetsi NBA-tiim.