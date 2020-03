Martin Rump jätkas Aasias mainekas sarjas

2019. aastal kaks etapivõitu ja veel kaks poodiumikohta kogunud Martin Rump ja kaassõitja Weiron Tan jätkavad koostööd Audi ja Absolute Racing tiimiga peagi algavas 2020 GT World Challenge Asia Powered by AWS sarjas.

Nädala algul kuulutatas Audi Sport Aasia välja nimekirja ametlikest sõitjatest, kuhu valiti eestlane juba kolmandat järjestikust aastat. Audi Sport Aasia direktor Martin Kühl: “Eelmisel hooajal moodustasid Martin ja Weiron koos tugeva jõu igal võistlusetapil. Koos Audi Sport Asia Team Absolute’iga on neil olemas kõik vajalik, et võidelda 2020 tiitli eest.”

Rump on üks vähestest sõitjatest, kes on võistelnud igal GT World Challenge Asia etapil võidusõidusarja avamisest saati 2017 aastal. 23-aastane Rump on tõusnud üldpoodiumile kõigil seni toimunud kolmest hooajast ning soovib parandada kaheaastatagust neljandat tulemust, mille tema ja Franky Cheng välja sõitsid.

Martin Rump: ‘’Eelmine hooaeg oli korralik katsumus. Me näitasime igal etapil, et oleme suutelised võtmaks üldvõidu. Seda tõestasid kõige paremini etapivõidud Fujis ja Shanghais, aga ka üldine kiirus ja tiimitöö, mis viisid meid poodiumikohale ka Tais ja Suzukas. Koos Weironi, Audi ja Absolute Racing tiimiga peame võtma see hooaeg maksimumi kõigist kuuest etapist. Võitma seal kus võimalik ning võtma maksimaalselt punkte siis, kui reeglitest tulenevad edutrahvid (Success Penalty) teevad selle raskeks.’’

Esimene etapp toimub Malaisias Sepangi ringrajal 28.- 29. märtsil.