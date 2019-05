Marten Männi alustas jetispordi maailmameistrivõistlusi kolmanda kohaga

Ski GP1 klassis sõitev Männi näitas head hoogu juba vabatreeningutel ja see jätkus Pole Position ajasõitudes, kus viimases ja otsustavas sõidus oli tal tihe rebimine valitseva maailmameistri Kevin Reitereriga. Lõpuks jäi peale Reiterer, kelle parim ring oli Männi omast 0,02 sekundit parem.

Esimeses sõidus tuli Marten Männi peale mitte kõige paremat starti avaringilt kaheksandana. Sõidu käigus suutis ta kohta parandada ja lõpetas kuuendana. Teises sõidus oli Männil hea lahing konkrentidega ja sõidu poodiumikoht oli väga lähedal. Siiski tuli sel korral leppida neljanda kohaga. Kolmas sõit, mis toimus pühapäeval, oli juba keerulisemates oludes. Korraliku lainega peetud sõidus oli Männi neljas ja kolme sõidu kokkuvõttes tähendas see avaetapi kolmandat kohta! Avaetapi võitis Reiterer, kes võitis kõik kolm sõitu, teine oli Daniel Svae Andersen, kes oli sõitudes vastavalt teine, kolmas ja teine.

“Tulemus on korralik. Aga vaadates ajasõite, siis olid meie ootused suuremad ja oleksime pidanud Keviniga võitlema. Usun, et siin on oma osa selles, et see on meile teine võistlus ja sõidutunde on veel vähe. Hea on see, et muutsime iga sõidu järel seadistust ja see toimis ning siit saab ainult paremaks minna. Lõppkokkuvõttes on see kolmas koht kindlasti hea algus hooajale ja punktiseis on hea,” rääkis Marten Männi peale MM-sarja avaetappi.

MM-sarja liider on Kevin Reiterer (75 p), teine Daniel Svae Andersen (64 p) ja kolmas Marten Männi (51 p), kes jagab seda kohta Axel Courtois’iga.

Jetispordi maailmameistrivõistlused jätkuvad 1.-2. juunil Sardiinias, Olbias.