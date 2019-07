Loket - motokross on tagasi Euroopas

Aivo Rebane, TVPlay Sports RUS

Pauls Jonass. Foto: MXGP - Youthstream

HRC Honda Tim Gajser on teel oma teise MXGP tiitli järele. Pärast Indoneesiat on ta oma positsiooni veelgi enam kindlustanud. Nüüd on tal samal lainel tarvis sõita veel Loket ja sellele järgnev Lommel, et võit vormistada. Kindlasti ei maksa tunda ärevust, et võidusõit tuleks seetõttu igav ja lihtne. Natukene aeglasemalt sõita on keerulisem kui omas elemendis, nii et tõenäoliselt läheb Tim siiski etapivõitu jahtima.