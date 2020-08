Leok ja Roosiorg tulid Kegumsi MM-etapil punktidele

Etapi kokkuvõttes teenis Roosiorg 9 punktiga 16. koha, Nermann oli 3 punktiga kahekümneteine. Etapivõit läks 47 punktiga Geertsile, teine oli 47 punktiga Vialle ja kolmas 38 punktiga van de Moosdijk. Sarja liider on viie etapi järel 217 punktiga Vialle. Teisel kohal on 209 punktiga Geerts ja kolmandal kohal 153 punktiga van de Moosdijk. Hardi Roosiorg on 33 punktiga 22. kohal.

Liitu