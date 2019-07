Kvalifikatsiooni võitnud Jüri Vips: olin mitmel korral avariile lähedal

„Ausalt öeldes oli see tulemus imeline, kuna hooaja esimeses pooles on meil just kvalifikatsioonis probleeme olnud. Sõitudes on asjad rohkem sujunud,“ rääkis Vips kvalifikatsioonile järgnenud pressikonverentsil.

„Arvan, et muutume iga nädalavahetusega paremaks. Austrias klappisid asjad nädalavahetuse peale hästi. Teenisime häid punkte ning näitasime head kiirust ka kvalifikatsioonis. Siin oleme suutnud teha nüüd ühe sammu kaugemale. Nädalavahetusel üritame korrata eelmisel korral tehtut ning teha ka hea teise võistlussõidu,“ lisas Vips.

Kvalifikatsiooni võitmise kohta tõdes eestlane, et teine sõit õnnestus suurepäraselt, kuid samas oli tal eelnevalt ka probleeme.

„Kvalifikatsiooni teine sõit oli väga puhas ja lihtne. Pinge oli suur, kuna esimene sõit oli minu jaoks raske. Rajal oli palju liiklust ja see oli keeruline. Olin paaril korral avariile lähedal,“ tõdes ta muiates. „Seega tuleb olla õnnelik, et minu teine sõit õnnestus. Õnneks õnnestus avariid vältida ja minu vormel oli suurepärane. Nii õnnestuski saavutada hooaja esimene parim stardikoht.“