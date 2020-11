Konkurendid nõudsid ERC tiitlit jahtiva Solbergi karistamist, kuid protestid jäid labastel põhjustel rahuldamata

Solberg (Škoda) lõpetas Ungari ralli neljanana, jäädes napilt poodiumilt välja. Protestid puudutasid tema laupäevast käitumist, kui tal purunes päeva lõpus kaks rehvi, viimane neist viimasel katsel. Kuna Rootsi lipu all sõitval norralasel olid ka varurehvid otsas, pidi ta hooldusalasse sõitma kolme terve rehviga, vasak tagumine rehv täiesti veljelt maas.

Solberg ütles, et vahetas esimeses turvalises kohas ülesõidul purunenud vasak tagumise rehvi vähem kahjustatud rehvi vastu, vahendab DirtFish.

Protesti esitasid Sainteloc Junior Team (ERC liidri Aleksei Lukjanuki meeskond) ja ERC1 Junior sarja liider Gregoire Munster. Nad palusid kohtunikel uurida, kas Solberg rikkus FIA tehniliste reeglite artiklit 34.1.5, mis sätestab, et ralliautol peavad avalikel teedel sõites olema all neli vabalt pöörlevat ratast ja rehvi, vastasel korral tuleb teda lugeda katkestatuks ning määrata lisakaristus.

Auto, mis katkestab viimase katse ja päevalõpu hooldusala vahel, loetakse katkestatuks viimasel katsel, mistõttu loodeti Solbergile saada pühapäeva hommikuks 10-minutilist karistust.

Miks aga protestid rahuldamata jäid? Seepärast, et FIA Rahvusvahelise Spordikoodeksi artiklid 13.4.1 ja 13.7.4 sätestavad, et mitme konkurendi ühist protesti ei aktsepteerita. Munsteri eraldiseisvat protesti ei rahuldatud seetõttu, et ta ei maksnud protesti esitades nõutud rahasummat.

Protestide rahuldamata jätmine ja neljas koht jätsid Solbergile alles lootuse nii ERC üldvõidule kui ka ERC1 klassivõidule - esimeses arvestuses kaotab ta Lukjanukile 26, teises Munsterile ühe punktiga. Kalendris on veel kaks etappi, detsembris sõidetavad Kanaari saarte ralli ja Spa ralli Belgias.