Kimi Räikkönen tõttas appi kooma langenud leedulasele ja aitas ta isa eralennukiga Itaaliasse

23-aastane Jasikonis kaotas Lombardia MM-etapi teises sõidus ühel hüppel Husqvarna masina üle kontrolli ning kukkus maandudes nii õnnetult, et ta toimetati helikopteriga Cremonas asuvasse haiglasse ning viidi kunstliku kooma.

"Õnnetuse tõsidus oli üsna kiiresti selge. See oli väga must päev," rääkis hiljuti Ilta-Sanomatile Rockstar Energy Husqvarna Factory Racingu meeskonna pealik Antti Pyrhönen. "Eriti keerulised olid esimesed 48 tundi, sest me ei teadnud, mis saama hakkab ning missuguses konditsioonis Arminas on."

Õnneks ärkas Jasikonis kaks ja pool päeva hiljem koomast üles. Ühtlasi selgus, et leedulane polnud õnnetuse tagajärjel saanud ühtegi tõsisemat vigastust. "Praegu elab ta täiesti tavalist elu. Ta suudab joosta, teeb jõuharjutusi ja füsioteraapiat. Probleeme ei ole ning kõik tundub hea," selgitas Pyrhönen.

Õnnetuse järel tõttas leedulastele appi ka 2007. aasta vormel-1 maailmameister Kimi Räikkönen. Nimelt kuulub meeskond Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing tiimi ICE 1 Racingu alla, mille omanikuks on just Räikkönen. Soomlane sõitis samanimelise tiimiga 2011. aastal WRC-sarjas.

Pyrhöneni sõnul aitas Räikkönen toimetada õnnetuse järel Jasikonise isa eralennukiga Leedust Itaaliasse. "See oli Kimi enda idee," rääkis Pyrhönen. "Kimi oli koheselt valmis aitama. Oli selge, et sellises olukorras tuleb teha kõik, mis võimalik. Kusjuures Kimi jälgib väga tihedalt meie tegemisi."

Karmi kukkumise üle elanud Jasikonise jaoks jäigi Lombardia etapp tänavuse hooaja viimaseks. Leedulasel oli käsil aga korralik aasta. Esimese 18 sõiduga oli tal kirjas üks etapivõit ning lisaks neli poodiumikohta. Üldarvestuses sai ta vaatamata poolikule hooajale 13. koha.