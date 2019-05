Kert Varik ja Lauris Daiders jäid MK-etapil napilt esikümnest välja

Tsehhi etapi kokkuvõttes said Varik ja Daiders 19 punktiga 11. koha. Esikoha teenisid 47 punktiga Marvin Vanluchene/Ben Van Den Bogaart, teise koha said 42 punktiga Arne Dierckens/Robbie Bax ning kolmanda koha 41 punktiga Koen Hermans/Nicolas Musset. Pärast neljandat etappi on Varik ja Daiders 79 punktiga üheksandal kohal. Liidrid on 167 punktiga Marvin Vanluchene/Ben Van Den Bogaart.

Viies etapp toimub 19. mail Ukrainas.