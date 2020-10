Karm nädalavahetus nõudis kahe kaardilugeja elu

Erano appena partiti per la seconda prova speciale del Rally Valle del Sosio ma la Renault Clio Williams, guidata da Vito Parisi, ha avuto un incidente e Salvatore Coniglio, carabiniere in pensione con la passione per le corse, ha trovato la morte ➡️➡️➡️ https://t.co/C5WCMBIBiy pic.twitter.com/8IyxXNR327