Jüri Vips: vormel-2 on väga kallis. Red Bull ei tahtnud nii suurt väljaminekut teha

Vips peab jaapanlaste sarjas mahtuma hooaja kokkuvõttes kahe parema sekka, kui ta soovib superlitsentsi punktid kokku saada.

Vormel-1 sarja pääsemiseks on vaja koguda 40 punkti, kuid Vips on praeguse seisuga alles poolel teel. Punkte on ta teeninud hooaja kokkuvõtte neljandate kohtade eest vormel-3 ja Euroopa vormel-3 sarjades. Kui varasemalt kuulus ta Motoparki tiimi, siis mullu kihutas ta Hitechi ridades.

Aasta aega Red Bulli tiiva all olnud Vips sai Super Formulas kätt proovida juba eelmise hooaja lõpus, kui talle anti Suzuka ringrajal toimunud võistlusel varasemalt Patricio O'Wardile kuulunud koht.

„Mul on 20 superlitsentsi punkti. Lõpetasin väga tugeva sarja neljanda kohaga. Vaja on aga 40 punkti. See on päris tüütu, kuna ma ei ole kunagi olnud parimas meeskonnas, võitvas meeskonnas,“ tunnistas Vips tuntud mootorispordiväljaandele.

„Punkisüsteem on natuke frustreeriv. Vormel-2 sarjas oleks punktide kogumine palju lihtsam (vaja oleks jõuda hooaja kokkuvõttes viie parema sekka), kuid seal võistlemine ei olnud minu jaoks kunagi reaalne,“ tunnistas ta. „Selles sarjas sõitmine maksab väga palju. Red Bulli jaoks oleks see suur väljaminek. Nad ei tahtnud seda teha. Minu perekonnal ei ole ka sellist raha.“

„Red Bulli noorteprogrammi kuulumine tähendab alati suurt pinget. Siiski oleks rumal keskenduda ainult superlitsentsi punktide kogumisele. Pean eelkõige mõtlema võistlussarja võitmise peale,“ lisas ta.