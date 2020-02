FOTOD | Eestlased vaese mehe Dakari rallil: politsei patrullib laagris. Siseneme endisele sõjatsooni alale, kus on maamiinide oht

8. veebruari blogi

Sukeldumine liivadüünidesse

Kolmapäeva hommik viib meid kohe alustuseks liivadüünidesse. Auto ettevalmistuses tähendab see muudatusi. Rehvirõhku on vaja kõvasti langetada. Liivadüünid ise on uus ja äge kogemus. Meie jaoks kulgeb nüüd sõit endistel Dakari ralli radadel.

Kiirused on liivadüünides vägagi erinevad. Ühel hetkel kihutada nii, et 100 km/h on stabiilselt rauas, kuid teisel tuleb hoog täiesti nulli pidurdada.

Päevad on pikad. Valges laagrisse jõudes on väga hästi läinud. Tänane päev on karm, viimased masinad jõuavad kohale alles pärast keskööd. Täna on ka esimene päev, kui meil laagris politsei patrullib.

Ohtlik piirkond

Neljapäevane võistluspäev algab kohe hoiatusega. Nimelt siseneme endisele sõjatsooni alale. Rajalt kõrvale kalduda ei tohi, kuna on maamiinide oht. Kaasa antakse range soovitus, et sõita tuleb ainult Dakari „küngaste“ vahel. Seega oleme legendaarsete rallimeestega samadel radadel.

Täna saame endale lõpuks ka õiged kõne- ja internetikaardid. Tootjaks Maroc Telekom. Laagripaika jõudes on leviga ikka kööga ehk selle otsingud meie jaoks jätkuvad. Päeva tipphetkeks on soolajärvel sõitmine. Lõuna poole liikudes kerkib ka temperatuur, mis on nüüdseks küündinud 33 kraadini.

Karm katsumus