FOTOD | Eestlased maailma viimasel suurel seiklusel: eikellegimaal autovrakkide vahel ja ohtlikud pimeduserüütlid öisel maanteel

Madis Kalvet reporter RUS 289

Owerland EST maailma viimasel suurel seiklusel. Maurinaatnia esimene laager. Foto: erakogu

31. jaanuaril anti start maailmakuulsale amatöörrallile, mida tuntakse nii vaese mehe Dakari kui ka maailma viimase suure seikluse nime all. Eestlasi on sel aastal stardis koguni paarkümmend. Kõigi sihiks on jõuda Ungari pealinnast Budapestist Sierra Leone pealinna Freetowni. Delfi Sport hoiab silma peal seiklejatel, kes koonduvad nime alla Owerland EST (Age ja Jaanus Kull, Liina Lind, Raido Paimre, Kristina ja Kristo Künnapas ning Jaanus Erm). Kokku mahub nimetatud seltskond kolme auto peale (Toyota Land Cruiser 100, Nissan Patrol ja Land Rover Discovery II).