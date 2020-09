FIA president tunnustas eestlaste suurt panust ülemaailmses kampaanias

"Täname teid kirja ja piltide eest ning soovin õnne kõikidele võitjatele. Hindan teie tugevat panust liiklusohutuse propageerimisel ja julgustan teid edaspidigi levitama ohutu liiklemise sõnumit nooremate inimeste seas," ütles Jean Todt oma e-kirjas sarja korraldajatele, vahendab talendidrajale.ee.

Todt on olnud FIA president alates 2009. a ning üheks tema valmisloosungiks oligi liiklusohutuse alase teadlikkuse tõstmine. Aastate jooksul on Todt palunud kõikidel autospordidistsipliinidel levitada ohutu liiklemise sõnumit läbi tuntud võidusõitjate.

"Laste hobikardisari Talendid Rajale eesmärgiks on pakkuda võimalikult paljudele lastele võimalust soodsaimal võimalikul moel võidusõiduga alustada. Aastate jooksul on sari üles noppinud hulganiste talente, kellest paljudest on tänaseks sirgunud tipptasemel kardisõitjad. Nemad on omakorda eeskujuks paljudele noorematele nii oma tegemistega võistlusrajal kui väljaspool seda," selgitab Talendid Rajale eestvedaja Martin Harak.

Tänavu kaheksandat aastat järjepanu toimuv laste hobikardisari Talendid Rajale koosneb sel aastal 6 etapist. Hetkel on veel sõita jäänud 3 etappi.