Fernando Alonso suurest tagasilöögist: sõitsime peaaegu 100 kilomeetrit pimestatuna

Õnnetus leidis aset 367-kilomeetrisel katsel, umbes 160. kilomeetril.

"Navigatsioon töötas suurepäraselt, kuid nähtavus teiste autode taga oli painajalik," vahendas Rallit.fi hispaanlase sõnu. "Sõitsime umbes 100 kilomeetrit pimestatuna. Me ei näinud praktiliselt midagi ja lõpuks sõitsimegi suure kivi otsa."

"Olen õnnelik, et suutsime jätkata," lisas Dakari rallil debüteeriv Alonso. "Minu eesmärk on esimesel Dakari rallil probleemideta finišisse jõuda. Loodetavasti läheb meil järgmistel päevadel paremini. 5000 kilomeetri pikkusest võistlusest on meil vaid 700 sõidetud."

Autode klassis hoiab Fernando Alonso koos kaardilugeja Marc Comaga 47. kohta.