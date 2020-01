Fernando Alonso kihutas Dakari rallil välja teise aja

Alonso kaotas 477 km pikkusel etapil Serradorile nelja minuti ja nelja sekundiga. Kolmanda koha sai Orlando Terranova (+6.19).

Kuulsa kõrberalli liidrid esinesid täna tagasihoidlikult. Carlos Sainz kaotas distantsi esimese kolmandikuga oma lähimale rivaalile Nasser Al-Attiyahile lausa 15 minutiga, kuid suutis seejärel üle kümne minuti tagasi võtta. Pärast tänast on Sainzi edu Al-Attiyahi ees kuus minutit ja 40 sekundit. Kolmas on Stephane Peterhansel (+13.09).

Alonso jätkab 13. kohal, kuid esikümme jääb nüüd vaid nelja minuti kaugusele. Sainzile on tal kaotust juba üle kolme tunni.