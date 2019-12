Dakari ralliks valmistuv Fernando Alonso: isegi Sebastien Loeb pole seda võitnud

5. jaanuaril algav ralli peetakse esmakordselt Saudi Araabias. 38-aastane Alonso võtab suursündmusest osa Toyota Hiluxiga. Tema kaardilugejaks on kaasmaalane Marc Coma, kes Dakaril viiel korral mootorrataste arvestuses triumfeerinud.

"Oleks üsna julge loota siit mingit tipptulemust," rääkis Alonso Hispaania meediale. "Isegi Sebastien Loeb, kes on läbi aegade parim rallisõitja, pole seda kunagi võitnud. Miks peaksin mina suutma? Pealegi, ma olen ju asfaldil sõitja."

"Minu jaoks on Dakari ralli suurepärane kogemus. Loomulikult oleks tore mingil hetkel konkurentsis olla. See on minu jaoks väga unikaalne seiklus. Mul ei ole praegu küll kavatsust igal jaanuaril Dakari rallil võistelda."

"See on uus kogemus ka Marc Coma jaoks, sest ta on siin kaardilugeja rollis. Peame üksteisele toeks olema ja püüdma probleeme vältida."