Dakari ralli liider sai lõpuks esimese etapivõidu, ebaõnnesõdur Loeb oli sunnitud katkestama

Kuulsal kõrberallil juba karjääri 48. etapivõidu saavutanud Peterhansel edestas oma suurimat rivaali, Nasser Al-Attiyahi täpselt 12 minutiga ning kasvatas üldedu 17.50-le.

Kolmanda aja sai 465 km pikkusel üheksandal etapil Giniel de Villiers, kellel kogunes kaotust kiireimale 12.19. Üldarvestuses kolmandal kohal jätkav Carlos Sainz oli täna alles 11. (+22.30). Kokkuvõttes jääb hispaanlane Peterhanselist maha juba üle tunni.

Kehvasti käis üheksakordse autoralli maailmameistri Loebi käsi, kes oli sunnitud eile katkestama. Loebi ja tema kaardilugeja Daniel Elena masinal purunes katse jooksul kaks rehvi, kuid kaasas oli neil vaid üks varuratas ning finišisse nad ei jõudnud.

"Oleme viimase kaheksa päeva jooksul kokku puutunud mitmete probleemiga, kuid me ei olnud sekunditki mõelnud, et jätaksime enne lõppu seikluse pooleli. Me ei anna kunagi alla. Täna polnud meil aga muud valikut. Otsustasime hommikul anda ühe rehvi Nanile (meeskonnakaaslane Nani Roma - toim.), kuid siis sõitsime etapi alguses rehvi puruks," sõnas Loeb.

Hiljem purunes neil teinegi rehv ja sellega oligi võistlus lõppenud. Loeb ei saanud loota ka meeskonna saateauto abile, sest eelmisel päeval oli see katki läinud ega mahtunud õhtuks saateautodele ette nähtud ajalimiiti.

Loeb, kes oli katkestamise hetkel kokkuvõttes alles 43. kohal, lubas järgmisel aastal kindlasti uuesti osaleda. "Oleme pettunud, kuid tänavuselt võistluselt on meil palju õppida. Tuleme järgmisel aastal tagasi tugevamatena," sõnas prantslane.