Asmer: Prema sirgekiirus on teistest üle, kuid Jüri Vips suudab vaatamata sellele nendega võidelda

„Prema sirgekiirus on teistest üle. Selliste asjade vastu on keeruline saada, kuid Jüri suudab vaatamata sellele nendega võidelda,“ tunnustas Asmer. „Kindlasti ei ütleks ma, et Prema sõitjad on paremad. Prema on lihtsalt väga hea. Midagi teevad nad väga hästi. Eriti pühapäevastes sõitudes. Kui Jüri suudab grammike kehvema autoga kõrges mängus püsida, siis on see kindlasti väga hea näitaja.“

Omal ajal Briti vormel 3 sarja kinni pannud Asmeri sõnul ei ole Vipsil vaja Red Bulli süsteemis enam millega suurega kohaneda. Edaspidi tuleb lihtsalt veel detailidega tegeleda.

„Ilmselgelt on Jüri eesmärk esimestega vahet vähendada. Sihiks on ikka võit, mitte lõppkokkuvõtte koht esikolmikus. Selles suunas annab laupäevane võit kindlasti lootusi juurde. Võidul ja võidul on vahe. Laupäevane võit oli sõidu poolest väga hea võit,“ tunnustas Asmer. „Laupäevased etapid on ka tähtsamad. Nad annavad rohkem punkte ja seal näidatud sõidud jäävad ka otsustajatele rohkem silma.“

Asmeri sõnul tasub Vipsi eelkõige võrrelda tiimikaaslase Leonardo Pulciniga. Itaallane oli eelmisel hooajal kõrges mängus GP3 sarjas, kus ta saavutas hooaja kokkuvõttes neljanda koha. Praegu on Pulcini alles 14. positsioonil. Meeskonna kolmandaks liikmeks olev hiinlane Ye Yifei ei ole seni suutnud punktiarvet avada.

Asmeri sõnul ei maksa siiski arvata, et Hitech hakkaks tegema eestlasele mingeid soodustusi ja hakkaks teda eelistama „Vormel 3 sarjas on tiimisiseselt asjad suhteliselt sarnased. Autod on identsed. Seadistused on samamoodi sarnased. Selles sarjas ei saa ka mingeid uuendusi tuua, mida ainult ühele mehele anda. Info ja telemeetria on kõigile ühtemoodi näha. Pulcini on varasemalt olnud väga kiire poiss. Kui Jüri suudab teda edestada, siis on kõik hästi. Suurt pilti vaadates on Premal lihtsalt parem auto. Jüri on suutnud muudmoodi kompsenseerida ja tugev olnud,“ rääkis Asmer senise hooaja kokkuvõtteks. „Siiamaani on kõik ilus olnud. Nuriseda ei saa.“

Vormel 3 sarja üldseis Austria sõitude järel:

1. Shwartzman 90 punkti

2. Daruvala 82

3. Vips 63

4. Armstrong 54

5. Fewtrell 37

6. Piquet 35