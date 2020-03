60-aastane ralli maailmameister pakub oma teeneid Šotimaa parameedikutele

"Ma leian, et see koroonaviirus on saatanlik ning ma tahan aidata nii palju, kui saan," ütles Aitken-Walker Šoti raadiojaamale Cylde 1, vahendab DirtFish.

60-aastane Aitken-Walker hakkab autoga vedama koroonaviirusega võitlevaid arste ja meditsiinitarvikuid.

"Oleme kõik oma perekondade, töötajate ja sõprade pärast mures ning ma leian, et ma saan anda oma panuse, sõidudates arste või õdesid või ükskõik millist olulist töötajat. Kui nad autosse tulevad, saavad nad end korraks välja lülitada või tööle keskenduda, see võtab neil pingeid vähemaks," rääkis Aitken-Walker.

"Mulle meeldib sõita. On alati meeldinud. Olen valmis sõidutama igaüht ükskõik kuhu ja ükskõik mis ajal. Tunnen lihtsalt osadele peredele kaasa, see on kohutav aeg ja me peame endast kõik parima andma. Tahan meedikutele midagi tagasi anda, sest nad on imelised ning nad aitasid ka mind mu rallikarjääri jooksul."

