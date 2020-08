VIDEOD, BLOGI JA FOTOD | Võimsalt sõitnud Ott Tänak võidutses kodupubliku rõõmuks Lõuna-Eesti rallil

LÕUNA-EESTI RALLI

https://sport.delfi.ee/news/auto/lounaeestiralli/delfi-video-louna-eesti-rallilt-ott-tanak-kindlasti-on-palju-kohti-kus-saab-paremaks-minna?id=90817311

Ralli lõppseis. Ott Tänakule kodupubliku ees kindel võit!

Georg Linnamäe jääb lõpuks Egon Kaurile 2,9 sekundiga alla ehk viimase katsega vahetasid mehed kohad. Kaurile 13. ja Linnamäele 14. koht.

Nüüd on finišis ka Egon Kaur, kes on praegusel hetkel kokkuvõttes 13. kohal, kaotust Tänakule kogunes 4.29,7.

Huttunen saab viimase kiiruskatsega kokkuvõttes Grjazinist mööda. Seitsmendale kohale kerkinud Huttunen edestab Grjazinit kokkuvõttes 3,3 sekundiga.

Finišis on nüüd ka Georg Gross. Kokkuvõttes kuuendal kohal olev Gross kaotab Tänakule 3.34,7. „Kosmeetilised kahjustused ning tuled põlevad armatuuris,“ sõnab Gross finišis.

Ka Neuville on vahepeal finišisse jõudnud. Ta sai neljanda aja, kaotust Tänakule tuli 4,8 sekundit. Kokkuvõttes oli belglane neljas.

"Oleme auto kallal pikalt töötanud. Nüüd on aeg nii ennast kui autot teravamaks ajada. Suur tänu korraldajatele suurepärase ralli eest. Kõige konkurentsitihedam ralli, mis mul üldse olnud on!" rääkis Tänak.

Tänak on finišis ja Lõuna-Eesti ralli võitjana! Ta edestas katse lõpus Ogier'd 2,9 sekundiga. Üldarvestuses jäi tema edu lähima jälitaja Rovanperä ees 13,7 sekundit.

Rovanperä jääb sedapuhku Ogier'le alla! Tõsi, kõigest 0,1 sekundiga. "Väga hea testiüritus oli, hea oli autos tagasi olla."

Võrus on hakanud korralikult välku lööma.

Ogier on samuti finišis, edu Lappi ees kasvas 9,3 sekundi võrra. "Hea päev on olnud. Väga oluline on olla kahe nädala pärast nii hea kui võimalik. MM-sarja esiviisik oli siin, seega oleks olnud kahju eemale jääda."

Lappi on Lõuna-Eesti ralli lõpetanud. Viimasel katsel jäi tema ajaks 7.08,4. "Oli väga oluline hakata taas kiirust leidma. Oleme praegu sellest üsna kaugel, aga loodetavasti leidsime midagi, mida saaksime WRC-s kasutada."

Lappi on viimasele katsele startinud!

Robert Virves on EMV3 arvestuses tegemas korralikku sõitu.

Päeva viimane katse algab juba kell 18.31. Sellest katsest on Delfil ka otseülekanne!

Üldseis enne viimast katset.

Seitsmenda kiiruskatse tulemused.

https://twitter.com/PeepPahv/status/1297549493248954375

EMV2 arvestuses peavad Gryazin ja Huttunen vägevat heitlust võidu peale. Enne viimast katset on Gryazini edu 1,1 sekundit.

Suninen ja Gryazin jäid mõlemad Grossile alla sel katsel. Venelane kaotas 7,9 ja soomlane 9,8 sekundiga Grossile. Tõsi, erinevalt konkurentidest sõidab Gross WRC masinaga.

Vahekokkuvõttena saab tõdeda, et Tänak on võitnud tänasest seitsmest kiiruskatsest juba kuus. Kas viimasel tuleb veel lisa?

Gross ja Mõlder samuti finišis, kaotust Tänakule kogunes 20,7 sekundit.

Neuville startis sedapuhku viiendana. Belglane sai kolmanda aja, Tänakule kaotas ta juurde 2,9 sekundit. Mis tehnilised probleemid aga teda eelmisel katsel vaevasid? "Veepumbaga oli probleeme, see ei töötanud. Pidime minema tagasi hooldusesse ja asja ära parandama. Nüüd tundub masin taas töötavat."

Millal saab sõitja testimise ära unustada ja rallit sõita? "Kahe nädala pärast," kõlas Tänaku vastus.

Tänak edestab taas Rovanperä, sedapuhku eestlase edu 1,2 sekundit. Üldarvestuses juhib Hyundai sõitja enne viimast katset 10,7 sekundiga soomlase ees.

Rovanperä läheb katse uueks liidriks, vanameistrist Ogier'st on ta parem 2,2 sekundi võrra. Soomlane tõdes endale omaselt, et oleks saanud sõita paremini.

Finišisse on jõudnud ka Ogier, kes kasvatab Lappi ees edu 9,5 sekundi peale. "Auto tundub hea. On olnud hea päev ning olen õnnelik!"

Lappi on finišis, ajaks märgiti 6.45,9 - võrreldes esimese läbimisega ligi 11 sekundit kiirem. "Kiirus oli suurem kui hommikusel läbimisel. Suuri rööpaid siin polnud. Pärast veokaid oli tee küll segamini, aga kindlasti parem kui esimesel korral."

«Lõikasime kiires kurvis liiga vara sisse," rääkis Evans. "Midagi oli rohus peidus ja see paiskas meid puude vahele. Oli üsna suur avarii, aga õnneks on meiega kõik korras. Kindlasti oli väga hea siia tulla ja autoga katsetada. Kahju, et see varakult lõppes, aga ootame väga Rally Estoniat."https://twitter.com/TGR_WRC/status/1297541821409656832

Katse lõpus sajab veidi vihma.https://twitter.com/Karlip1/status/1297544732839747584

Lappi on rajale startinud!

Lõuna-Eesti ralli on juba veerandtunni pärast jätkumas seitsmenda katsega, milleks on Kündja (14,56 km) teine läbimine. Delfi TV sellest otsepilti ei tee, küll aga näeb pilti ralli viimasest kiiruskatsest.

Nüüd aga ootab ees väike paus, sest seitsmes kiiruskatse algab 17.39.

Viimaste teadete kohaselt on Neuville lõpuks liikuma saanud ning sõidab juba hoolduspargi poole.

Üldseis kuuenda kiiruskatse järel.

Kuuenda kiiruskatse tulemused.

Stiilinäide Tänakust ka vahepeale.https://twitter.com/PeepPahv/status/1297518086036357122

Viimaste teadete kohaselt on Neuville jätkuvalt katse finišis autot parandamas. Kas belglane saab masina ikka korda ja rallit jätkata?

Vahepeal on finišisse jõudnud ka Gryazin ja Suninen. Gryazin oli Grossist 5,8 sekundit kiirem, Suninen jäi aga 4,8 sekundiga eestlasele alla. Üldarvestus on kolme mehe seas liider Gryazin, kellele järgnevad Gross (+7,3) ja Suninen (+27).

Gross on finišis, kaotust Rovanperäle tuli 33,5 sekundit. "Väga kihvt katse, ühes šikaanis suutsime otse sõita, pidime tagurdama natuke."

Oluline teade korraldajatelt.https://sport.delfi.ee/news/auto/lounaeestiralli/louna-eesti-rallil-on-alates-laupaevast-uks-pealtvaataja-kadunud?id=90815941

Tänak ei saanudki katsevõitu! Eestlane jäi sedapuhku Rovanperäle 0,6 sekundiga alla. "Veeloigud polnud liiga üllatavad. Tee pehme ei tundu."

Rovanperä ei jää aga vastust võlgu ja edestab omakorda Ogierd 2,7 sekundiga. "Siiani kõige keerulisem kiiruskatse, keerulised kohad seisva veega. Ühes kohas läks auto veits pikaks ja kaotasin aega, aga üldjoontes oli hea katse."

Ogier sõidab uued põhjad! Prantslane paneb Neuville'le ära koguni 8 sekundiga. "Oli keeruline katse, siiani kõige raskem. Mõned suured hüpped olid, lõbus oli sõita."

Neuville sõidab Lappi aja üle 2,8 sekundiga. "Terve katse vältel oli mul probleeme. Pean minema ja uurima, kas saame asja parandada," avaldas Neuville.

Lappi on finišis ja ajaks 7.18,2. "Rajal on mudane ala, mis on täielikult veega kaetud. Recce ajal me seda ei näinud. Ausalt öelda aga minult tänase päeva parim katse," sõnas Lappi.

Lappi on samal ajal kuuendale katsele startinud.

Evansi avariist ilmus ka esimene video.https://twitter.com/Karlip1/status/1297512500200693763

Uued detailid: Evans lõikas kurvi liiga sügavalt, põrkas millegi vastu ning suurel kiirusel lendasid nad metsa vahele.https://twitter.com/Karlip1/status/1297511916710100995

Tuletame meelde, et kell 15.36 algavast uuest kiiruskatsest näeb Delfis ka otsepilti"!

Seis Eesti meistrivõistluste arvestuses.

Üldarvestus viie kiiruskatse järel. Tänak kasvatas edu, Evansi jaoks on sõit läbi.

Viienda kiiruskatse tulemused.

https://sport.delfi.ee/news/auto/lounaeestiralli/fotod-evans-soitis-kuuenda-kaigu-kurvis-toyota-taiesti-sodiks?id=90815709

Raul Jeets sõidab välja R5 autode seas välja seitsmenda aja: 7.21,9. "Auto toimib ilusti. Täitsa uus katse, pidamine omamoodi. Alguses raske sõita, aga väga nauditav."

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1297505088366411776

https://twitter.com/Lumbo29/status/1297504597792219136

Katse on läbinud ka Grayzin ja Suninen. Mõlemad mehed jäid Grossile alla, kaotust kogunes vastavalt 9,3 ja 11,6 sekundit.

Evansi auto on täiesti rusudeks.https://twitter.com/Karlip1/status/1297504309047955456

Vahepeal on finišisse jõudnud ka Gross, kes kaotab Tänakule aega juurde 22,1 sekundit.

Järjekordne katsevõit! Tänak läbis kiiruskatse Rovanperäst 2,6 sekundit kiiremini. Üldarvestus juhib ta soomlase ees 10,1 sekundiga. "Oli väga tummine katse," sõnas Tänak, kelle jaoks tuli Evansi väljasõit üllatusena.

Uue informatsiooni kohaselt oli Evans sõitmas väga kiirest kurvist läbi, kui auto läks käest ära. Meeste endi tervisega on kõik korras õnneks.

Sebastien Ogier tuleb lõppu katse uue liidrina, ta sõidab Neuville'st koguni 5,5 sekundit kiiremini. "Ma ei näinud, mis juhtus, aga nägin tükikest autost tee peal," rääkis prantslane Evansi kohta.

Viimaste teadete kohaselt on mehed terved, aga avarii oli kuuldavasti üsna karm.

Uudised raja äärest! Evans on teinud avarii ja auto seisab raja ääres! Veel pole teada, mis Evansiga juhtus.

Neuville on finišis teisena ja edu Lappi ees on 7,3 sekundit.

Lappi on finišis ja ajaks 6.56,6. "Kahju, et juba on tee kuivamas. Midagi uut on taas õppida."

Vahepeale veel ka Evansi värsked kommentaarid.https://sport.delfi.ee/news/auto/lounaeestiralli/delfi-louna-eesti-rallil-elfyn-evans-nii-kiiretel-teedel-pole-ma-varem-soitnud?id=90815461

Esapekka Lappi peaks olema startinud viiendale katsele!

https://sport.delfi.ee/news/auto/lounaeestiralli/delfi-louna-eesti-rallil-kalle-rovanpera-puuame-tanaku-peal-survet-hoida-aga-see-pole-meie-jaoks-koige-olulisem?id=90815193

Viies kiiruskatse ehk Kündja (14,56km) esimene läbimine algab juba vähem kui kümne minuti pärast.

Stardijärjekorda on muudetud viimaseks neljaks katseks ning seda esimese kuue mehe vahel. Seega Lappi stardib nüüd esimesena ja tema järel Neuville, Evans, Ogier, Rovanperä ja Neuville.

https://sport.delfi.ee/news/auto/lounaeestiralli/delfi-louna-eesti-rallil-sebastien-ogier-tanak-on-rally-estonial-kindel-favoriit?id=90814835

4. katse tulemused ja üldseis:

Egon Kaur sai Eesti meistrivõistluste arvestuses 4. katsel Grossi ja Linnamäe järel kolmanda koha (+6,0), kuid jäi kokkuvõttes Grossi ette 2,4 sekundiga.

Raul Jeets vajus 4. katsel külili ja pääses rajale tagasi vaid pealtvaatajate abiga.

R5 autode arvestuses on liidrikoha tagasi haaranud Nikolai Grjazin, kes juhib Pietarineni ees vaid 0,1 sekundiga!

Suninen jääb teist katset järjest Grossile alla. Sedapuhku koguneb kaotust juurde 2,9 sekundit. Kokkuvõttes vahe Grossi kasuks 3,3 sekundit.

Gross on finišis, kaotust tuli juurde 22 sekundit Tänakule. Kokkuvõttes jääb Ford Fiesta WRC-ga sõitev Gross kaasmaalasele alla 1.52,1-ga.

"Seadetega midagi pahasti pole. Alati saab paremini ja olud on igatepidi keerulised ning üllatusi on päris palju olnud," sõnas Tänak enda katse järel.

Vabandame viivituse pärast, taaskord segasid kaarte tehnilised probleemid! Oleme võlgu neljanda katse senised ajad. Tänak on võtmas juba neljandat katsevõitu!

Eesti meistrivõistluste arvestuses jätkab liidrina Kaur.

Eesti meistrivõistluste arvestuses jätkab liidrina Kaur.

Järgmine katse (Haanja 2) algab juba viie minuti pärast.

Üldarvestus kolme katse järel.

Kolmanda kiiruskatse ajad. Tänakule järjekordne katsevõit.

R5 sõitjate seas on hetkel kiireimat aega näidanud Gryazin, kes edestas WRC-ga sõitvat Grossi 0,3 sekundiga.

Suninen jääb sedapuhku Grossile alla. Üldarvestuses langebki soomlane 0,3 sekundiga Grossi selja taha!

Gross on samuti finišis, kaotust Tänakule tuleb juurde 21,5 sekundit. "Rohkem haardumist oli nüüd ja saame kasutada seadistust, mida testi ajal proovisime. Saame näha, kas leiame ka hea tunnetuse."

Lappi otsib jätkuvalt tunnetust. Tänakule kaotab ta 11,8 sekundiga. Üldarvestus jääb ta liidrist maha 40,1 sekundiga.

"Tee on kõvasti hullem kui arvasin. Ma ei olnud selleks valmis, peame paremad olema," rääkis saarlane.

Tundub, et Tänak nopib järjekordse katsevõidu! Tänak läbib Rovanperäst 0,2 sekundiga kiiremini katse.

Rovanperä ei jää vastust võlgu. Soomlane paneb omakorda 2,9 sekundiga Hyundai sõitjale ära. Üldarvestuses on Rovanperä Toyota meestest hetkel kindlalt kiireim. "Tee oli rohkem rööpas, kui arvasin. Pidin palju alajuhitavusega tegelema," sõnas soomlane.

"Hommikul oli märkmetega probleeme. Nüüd tuleb lihtsalt gaas põhja vajutada," sõnas Neuville.

Neuville teeb avakatsest korralikud korrektuurid ning parandab jõuliselt aega. Belglane tõuseb katse uueks liidriks, edu Evansi ees 1,3 sekundit.

Evans edestab Ogier'd 0,3 sekundiga. Evans tõdes samuti, et teeolud on väga keerulised. Üldarvestuses on briti edu tiimikaaslase ees 0,9 sekundit.

"Tee on halvas konditsioonis. Ühtlasi oli tee alguses auto, mille kohta meil infot polnud. Üsna ohtlik niimoodi. Hakkame aega kaotama, palju vaja teed puhastada," rääkis Ogier, kes sai ajaks 5.21,8. Esimesel läbimisel oli tema ajaks 5.25,3.

Tundub, et Ogier on veidi teelt väljas käinud. Masina vasakul küljel on näha kahjustusi.

Ogier peaks olema katsele startinud!

Tuletame meelde, et kolmandast katsest on meil otseülekanne!

https://sport.delfi.ee/news/auto/lounaeestiralli/delfi-louna-eesti-rallil-thierry-neuville-minul-pole-realistlik-tanaku-ja-rovanperaga-aegu-vorrelda?id=90813993

Juba 10 minuti pärast on algamas uus katse! Kolmas kiiruskatse on Ihatsi teine läbimine.

Tänaku värske kommentaar hommikustele katsetele!https://sport.delfi.ee/news/auto/lounaeestiralli/delfi-video-louna-eesti-rallilt-liider-ott-tanak-hea-kiire-rutm-on-vaja-leida?id=90813893

Meie mehed on intervjuualas juba valmis!

Eesti meistrivõistluste arvestus 2. katse järel:

Üldseis pärast 2. katset:

2. kiiruskatse ajad:

Priit Koik, kes tunnistab, et sirge peal "pisike jänesepoeg ikka püksis oli", saab kirja 16-nda aja 6.01,6. Egon Kaur edestab Georg Grossi 5 sekundiga.

R5 arvestuses näitab head minekut Veiby, kes edestab Pietarineni 0,3 sekundiga. R5-te seas on hetkel üldarvestuses liider siiski Pietarinen, edu norralase ees 5 sekundit.

Suninen tuleb seitsmenda ajaga, ta kasvatab edu Grossi ees 2,5 sekundi peale. Samal ajal on Grayzin soomlasest kiirem 3 sekundi võrra.

Gross kaotab finišis Tänakule 33,3 sekundit. Sellega on kõik WRC masinad teise katse läbinud.

Lappi otsib jätkuvalt tunnetust. Soomlane jääb Tänakule alla 14,6 sekundiga.

Tänak nõustus katse järel Neuvillega ning tõdes, et tegu on tõesti väga kiirete teedega.

Tänak näitab võimu! Rovanperäst on ta kiirem koguni 4,1 sekundi võrra. Üldarvestuses tema edu soomlase ees 5,9 sekundit.

Peagi saabub finišisse Tänak!

Rovanperä jätkab heas hoos ja läheb katsel uueks liidriks. Edu üldarvestuses Evansi ees on praegu 3 sekundit. "Tegin palju viga. Aeg tundub hea, aga see polnud puhas sõit," sõnas soomlane.

"Püüame enesekindlust leida. Auto töötas nüüd paremini, aga märkmetega on raskusi. Teed on palju kiiremad, kui arvasin," sõnas Neuville, kes kaotas Evansile katsel 1,5 sekundiga.

"Tahame lihtsalt ralli läbida ja Rally Estoniaks head seadistused leida," rääkis Evans.

Evans edestab Ogier ja tõuseb üldarvestuses temast ette. Briti edu nüüd prantslase ees 0,6 sekundit.

Ogier on finišis ja ajaks 5.25,8.

Ja Ogier peaks olema startinud teisele katsele. Sellest katsest meil otsepilti pole.

Vabandame, vahepeal olid kerged tehnilised probleemid! Nüüd oleme aga tagasi ja vägeva sõidu tegi Egon Kaur, kes sõitis välja koguni kaheksanda aja, edestades kõiki R5 sõitjaid peale Pietarineni. Kusjuures Kaur ise ei sõida R5-ga, vaid tema kasutuses Ford Fiesta Proto.

Seis avakatse järel, kui 15 autot on Ihatsi esimest korda läbinud.

Tänaku stiilinäide!https://twitter.com/PeepPahv/status/1297418173323640832

Tuletame meelde, et uus kiiruskatse algab 9.45, milleks on Haanja (10,47 km) esimene läbimine.

Pietarinen teeb R5 arvestuses uue kiireima aja, Gryazin jääb talle alla 2,9 sekundiga.

Gryazin möödus omakorda Suninenist, venelane edestab soomlast 5,1 sekundiga.

Suninenil on juba raskused, kui tasumine vasak rehv on tühi. "Midagi ei juhtunud otseselt, millelegi vastu ma ei läinud. Peame rehvi ära vahetama ja edasi sõitma." Suninen läks 7., edu Grossi ees 1,1 sekundit.

Sellega on WRC autod läbi tulnud. Nüüd on rajal Suninen, kes aga sõidab Ford Fiesta R5-ga täna.

Georg Gross tuleb finišisse 7. ajaga, kaotust Tänakule 35,3 sekundit.

Lappi kaotab Tänakule koguni 13,7 sekundit. "Loomulikult on hea taas sõita, igatsesin seda. Tuleb saada konkurentsivõimeliseks nendel teedel, püüan õppida nii palju, kui saame."

"Tunne on hea, teed on lahedad, aga pehmed praegu. Autole on see raske," võttis Tänak avakatse kokku.

Tänak läheb uueks liidriks, edu omakorda Rovanperä ees 1,8 sekundit!

Ja nüüd rajal Tänak!

Rovanperä läheb uueks liidriks, edu Ogier' ees 1,1 sekundit. Enda sõnul võttis soomlane avakatset rahulikult.

Neuville alustab võrreldes Toyotadega rahulikumalt, kaotust prantslasele koguneb 3,6 sekundit.""Hea on olla autos ja trenni teha. Katse polnud väga hea, vahetasin seadistusi keset seda ning siis läks tunne paremaks," sõnas Neuville.

Evans kaotas Ogier'le kõigest 0,1 sekundiga. Järgmisena ootame Neuville'i aegu.

Mida vastab tiimikaaslane Evans?

Ogier on finišis ajaga 5.25,3!"Olin natuke liiga ettevaatlik, ei ole lihtne märkmeid pärast nii pikka pausi usaldada. Täna on hea päev ettevalmistumiseks, et kahe nädala pärast tagasi tulla."

Öine vihm on teinud teed libedaks.https://twitter.com/Karlip1/status/1297410368084615168

Ja Ogier on avakatsele startinud!

SS1 Autospirit - Ihatsi 1 - 10.56 km (kell 09:01) - Delfi TV otseülekanneSS2 Võrumaa Autokool - Haanja 1 - 10.47 km (kell 09:45)Service A 30min 10:28SS3 Kagu Elekter - Ihatsi 2 - 10.56 km (kell 11:44) - Delfi TV otseülekanneSS4 Citroen - Haanja 2 - 10.47 km (kell 12:28)Service B 45min 13:11SS5 RedGrey - Kündja 1 - 14.56 km (kell 14:44)SS6 Muna Liisa - Ruusmäe 1 - 15.16 km (kell 15:36) - Delfi TV otseülekanneService C 30min 16:21SS7 Milworks - Kündja 2 - 14.56 km (kell 17:39)SS8 JM Auto - Ruusmäe 2 (Powerstage) - 15.16 km (kell 18:31) - Delfi TV otseülekanne

Avakatseks on Ihatsi 1. läbimine, millel pikkuseks 10,56 km,..

https://twitter.com/thierryneuville/status/1297401515284594690

Stardijärjekorra esimesed 20.

Tänane stardijärjestus on WRC sõitjate seas pandud paika MM-sarja üldarvestuse järgi ehk esimesena stardib üldliider Ogier, tema järel Evans, Neuville, Rovanperä, Tänak, Lappi. Seejärel tuleb rajale Gross ning tema järel R5-ga kihutav Suninen.

Tervist, rallisõbrad! Lõuna-Eesti ralli algab juba vähem kui poole tunni pärast!

Sebastien Ogier võtab Lõuna-Eestis pakutavast viimast:http://www.delfi.ee/article.php?id=90811749

Videointervjuu Robert Virvesega:http://www.delfi.ee/article.php?id=90810897

Kell 20 sõidavad Lõuna-Eesti rallil osalevad autod läbi Võru kesklinna. Pilootidele pole osavõtt kohustuslik, autosid võivad juhtida ka näiteks mehaanikud.

Kõikide märkide järgi on testikatse läbi. Ajad jäid samaks: Ogier oli 2.13-ga kiireim, Tänaku parimaks ajaks jäi 2.17. Sellega oli ta viies.

Vahepeal on avaldatud ka testiaegade tulemused. Ogier'l on seni kirjas kiireim aeg 2.13,0. Talle järgnevad Neuville ja Evans. Tänak on 2.16-ga hetkel testikatsel viies.

Evans jääb testipäevaga rahule.https://www.instagram.com/p/CEMJNCaDsI-/

Vaata läbi pardakaamera, kuidas on üle 170 km/h Lõuna-Eesti kiiretel teedel kihutada!https://twitter.com/TeemuSuninenRac/status/1297130535630897153

https://twitter.com/PeepPahv/status/1297120217202647040

Rallipargis töö käib.https://twitter.com/Karlip1/status/1297110531858403329

https://twitter.com/Nmls79/status/1297086181595844610

https://twitter.com/PeepPahv/status/1297101994654670849

Neuville'i stiilinäide.https://twitter.com/PeepPahv/status/1297094843005579265

Suninen naudib Lõuna-Eesti teid.https://twitter.com/TeemuSuninenRac/status/1297091217923211264

https://twitter.com/Nmls79/status/1297081701051650048

https://twitter.com/PeepPahv/status/1297077679498448896

Sekka ka uudiseid WRC-st. Järjekordne suur muutus võib ees oodata.https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/meedia-wrc-sarja-kalendrit-ootab-ees-jarjekordne-oluline-muutus?id=90809221

https://twitter.com/Karlip1/status/1297077987578388481

Ogier' stiilinäide.https://twitter.com/Karlip1/status/1297071676916727809

https://twitter.com/PeepPahv/status/1297072646237171713

https://www.instagram.com/p/CELtfqfJyxo/

https://twitter.com/Karlip1/status/1297072705490104320

https://twitter.com/Karlip1/status/1297073232663773185

Tervist, rallisõbrad! Lõuna-Eesti ralli on lõpuks jõudnud kätte! Juba praegu on käimas tänane testikatse, millest küll aegu operatiivselt ei jagata, aga sotsiaalmeedia abil saab muljeid raja äärest ikkagi näha.