PÜHAPÄEVAL DELFI TV-s | Kuidas läheb Ott Tänakul Lõuna-Eesti rallil?

Tänavusele võistlusele on registreerunud maailma absoluutsesse tippu kuuluvad rallisõitjad. Kokku on starti oodata seitse WRC masinat ja 12 R5 autot.

Kodupubliku rõõmuks on Ott Tänak ja Martin Järveoja stardis oma Hyundai i20 Coupe WRC-ga. Hyundai Motorsporti on samal autol esindamas ka Thierry Neuville ja Nicholas Gilsoul.

Lisaks neile toob meeskond rajale veel 3 WRC2 masinaklassi kuuluvat Hyundai i20 NG R5 autot, millega võistlevad Norra-Rootsi võistluspaar Ole Christian Veiby/Jonas Andersson, venelased Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov ja soomlased Jari Huttunen/Mikko Lukka.

Lisaks Hyundai Motorspordile on starti oodata ka kolme Toyota GAZOO Racingu võistluspaari. Kuuekordsed maailmameistrid Sebastien Ogier/Julien Ingrassia, Suurbritannia ekipaaž Elfyn Evans/Scott Martin ja soomlased Kalle Rovanperä/Janne Halttunen, kelle kõigi võistlusmasinaks on Toyota Yaris WRC.

RedGrey Team Lõuna-Eesti Rallil on esindatud ka WRC sarja kolmas tehasemeeskond, Suurbritannias paiknev M-Sport, kelle sõitjad Esapekka Lappi/Janne Ferm ja Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen tulevad Eestisse sarnaselt teiste ekipaažidega eesmärgiga valmistuda eesootavaks WRC etapiks. Lappi istumise all on JanPro Racingu poolt ettevalmistatud Ford Fiesta WRC ja Suninen kihutab Lõuna-Eesti teedel Soome eratiimi Ford Fiesta R5 masinal.

RedGrey Team Lõuna-Eesti Rallil tulevad starti ka valitsevad Eesti meistrid Georg Gross/Raigo Mõlder.

Koroonaviiruse pandeemiast tingitud piirangute tõttu peetakse tänavune ralli ühepäevasena. Ehkki laupäeval on kavas testikatse, peetakse kõik kaheksa kiiruskatset (millest neli on korduskatsed) pühapäeval ehk 23. augustil. Ralli hooldusala ja võistluskeskus on sel aastal koroonaviiruse leviku tõkestamisega seotud piirangutest tulenevalt pealtvaatajatele suletud.

Pühapäevane võistluskava:

SS1 Autospirit - Ihatsi 1 - 10.56 km (kell 09:01) - Delfi TV otseülekanne

SS2 Võrumaa Autokool - Haanja 1 - 10.47 km (kell 09:45)

Service A 30min 10:28

SS3 Kagu Elekter - Ihatsi 2 - 10.56 km (kell 11:44) - Delfi TV otseülekanne