OTSEPILT JA -BLOGI | Kuidas läheb Tänakul Lõuna-Eesti ralli avakatsel?

LÕUNA-EESTI RALLI

Avakatseks on Ihatsi 1. läbimine, millel pikkuseks 10,56 km,..

https://twitter.com/thierryneuville/status/1297401515284594690

Stardijärjekorra esimesed 20.

Tänane stardijärjestus on WRC sõitjate seas pandud paika MM-sarja üldarvestuse järgi ehk esimesena stardib üldliider Ogier, tema järel Evans, Neuville, Rovanperä, Tänak, Lappi. Seejärel tuleb rajale Gross ning tema järel R5-ga kihutav Suninen.

Tervist, rallisõbrad! Lõuna-Eesti ralli algab juba vähem kui poole tunni pärast!

Sebastien Ogier võtab Lõuna-Eestis pakutavast viimast:http://www.delfi.ee/article.php?id=90811749

Videointervjuu Robert Virvesega:http://www.delfi.ee/article.php?id=90810897

Kell 20 sõidavad Lõuna-Eesti rallil osalevad autod läbi Võru kesklinna. Pilootidele pole osavõtt kohustuslik, autosid võivad juhtida ka näiteks mehaanikud.

Kõikide märkide järgi on testikatse läbi. Ajad jäid samaks: Ogier oli 2.13-ga kiireim, Tänaku parimaks ajaks jäi 2.17. Sellega oli ta viies.

Vahepeal on avaldatud ka testiaegade tulemused. Ogier'l on seni kirjas kiireim aeg 2.13,0. Talle järgnevad Neuville ja Evans. Tänak on 2.16-ga hetkel testikatsel viies.

Evans jääb testipäevaga rahule.https://www.instagram.com/p/CEMJNCaDsI-/

Vaata läbi pardakaamera, kuidas on üle 170 km/h Lõuna-Eesti kiiretel teedel kihutada!https://twitter.com/TeemuSuninenRac/status/1297130535630897153

https://twitter.com/PeepPahv/status/1297120217202647040

Rallipargis töö käib.https://twitter.com/Karlip1/status/1297110531858403329

https://twitter.com/Nmls79/status/1297086181595844610

https://twitter.com/PeepPahv/status/1297101994654670849

Neuville'i stiilinäide.https://twitter.com/PeepPahv/status/1297094843005579265

Suninen naudib Lõuna-Eesti teid.https://twitter.com/TeemuSuninenRac/status/1297091217923211264

https://twitter.com/Nmls79/status/1297081701051650048

https://twitter.com/PeepPahv/status/1297077679498448896

Sekka ka uudiseid WRC-st. Järjekordne suur muutus võib ees oodata.https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/meedia-wrc-sarja-kalendrit-ootab-ees-jarjekordne-oluline-muutus?id=90809221

https://twitter.com/Karlip1/status/1297077987578388481

Ogier' stiilinäide.https://twitter.com/Karlip1/status/1297071676916727809

https://twitter.com/PeepPahv/status/1297072646237171713

https://www.instagram.com/p/CELtfqfJyxo/

https://twitter.com/Karlip1/status/1297072705490104320

https://twitter.com/Karlip1/status/1297073232663773185

Tervist, rallisõbrad! Lõuna-Eesti ralli on lõpuks jõudnud kätte! Juba praegu on käimas tänane testikatse, millest küll aegu operatiivselt ei jagata, aga sotsiaalmeedia abil saab muljeid raja äärest ikkagi näha.