OTSEPILT JA -BLOGI | Head kiirust näidanud Tänak tõusis Lõuna-Eesti ralli avakatsel liidriks

LÕUNA-EESTI RALLI

Lappi otsib jätkuvalt tunnetust. Soomlane jääb Tänakule alla 14,6 sekundiga.

Tänak nõustus katse järel Neuvillega ning tõdes, et tegu on tõesti väga kiirete teedega.

Tänak näitab võimu! Rovanperäst on ta kiirem koguni 4,1 sekundi võrra. Üldarvestuses tema edu soomlase ees 5,9 sekundit.

Peagi saabub finišisse Tänak!

Rovanperä jätkab heas hoos ja läheb katsel uueks liidriks. Edu üldarvestuses Evansi ees on praegu 3 sekundit. "Tegin palju viga. Aeg tundub hea, aga see polnud puhas sõit," sõnas soomlane.

"Püüame enesekindlust leida. Auto töötas nüüd paremini, aga märkmetega on raskusi. Teed on palju kiiremad, kui arvasin," sõnas Neuville, kes kaotas Evansile katsel 1,5 sekundiga.

"Tahame lihtsalt ralli läbida ja Rally Estoniaks head seadistused leida," rääkis Evans.

Evans edestab Ogier ja tõuseb üldarvestuses temast ette. Briti edu nüüd prantslase ees 0,6 sekundit.

Ogier on finišis ja ajaks 5.25,8.

Ja Ogier peaks olema startinud teisele katsele. Sellest katsest meil otsepilti pole.

Vabandame, vahepeal olid kerged tehnilised probleemid! Nüüd oleme aga tagasi ja vägeva sõidu tegi Egon Kaur, kes sõitis välja koguni kaheksanda aja, edestades kõiki R5 sõitjaid peale Pietarineni. Kusjuures Kaur ise ei sõida R5-ga, vaid tema kasutuses Ford Fiesta Proto.

Seis avakatse järel, kui 15 autot on Ihatsi esimest korda läbinud.

Tänaku stiilinäide!https://twitter.com/PeepPahv/status/1297418173323640832

Tuletame meelde, et uus kiiruskatse algab 9.45, milleks on Haanja (10,47 km) esimene läbimine.

Pietarinen teeb R5 arvestuses uue kiireima aja, Gryazin jääb talle alla 2,9 sekundiga.

Gryazin möödus omakorda Suninenist, venelane edestab soomlast 5,1 sekundiga.

Suninenil on juba raskused, kui tasumine vasak rehv on tühi. "Midagi ei juhtunud otseselt, millelegi vastu ma ei läinud. Peame rehvi ära vahetama ja edasi sõitma." Suninen läks 7., edu Grossi ees 1,1 sekundit.

Sellega on WRC autod läbi tulnud. Nüüd on rajal Suninen, kes aga sõidab Ford Fiesta R5-ga täna.

Georg Gross tuleb finišisse 7. ajaga, kaotust Tänakule 35,3 sekundit.

Lappi kaotab Tänakule koguni 13,7 sekundit. "Loomulikult on hea taas sõita, igatsesin seda. Tuleb saada konkurentsivõimeliseks nendel teedel, püüan õppida nii palju, kui saame."

"Tunne on hea, teed on lahedad, aga pehmed praegu. Autole on see raske," võttis Tänak avakatse kokku.

Tänak läheb uueks liidriks, edu omakorda Rovanperä ees 1,8 sekundit!

Ja nüüd rajal Tänak!

Rovanperä läheb uueks liidriks, edu Ogier' ees 1,1 sekundit. Enda sõnul võttis soomlane avakatset rahulikult.

Neuville alustab võrreldes Toyotadega rahulikumalt, kaotust prantslasele koguneb 3,6 sekundit.""Hea on olla autos ja trenni teha. Katse polnud väga hea, vahetasin seadistusi keset seda ning siis läks tunne paremaks," sõnas Neuville.

Evans kaotas Ogier'le kõigest 0,1 sekundiga. Järgmisena ootame Neuville'i aegu.

Mida vastab tiimikaaslane Evans?

Ogier on finišis ajaga 5.25,3!"Olin natuke liiga ettevaatlik, ei ole lihtne märkmeid pärast nii pikka pausi usaldada. Täna on hea päev ettevalmistumiseks, et kahe nädala pärast tagasi tulla."

Öine vihm on teinud teed libedaks.https://twitter.com/Karlip1/status/1297410368084615168

Ja Ogier on avakatsele startinud!

SS1 Autospirit - Ihatsi 1 - 10.56 km (kell 09:01) - Delfi TV otseülekanneSS2 Võrumaa Autokool - Haanja 1 - 10.47 km (kell 09:45)Service A 30min 10:28SS3 Kagu Elekter - Ihatsi 2 - 10.56 km (kell 11:44) - Delfi TV otseülekanneSS4 Citroen - Haanja 2 - 10.47 km (kell 12:28)Service B 45min 13:11SS5 RedGrey - Kündja 1 - 14.56 km (kell 14:44)SS6 Muna Liisa - Ruusmäe 1 - 15.16 km (kell 15:36) - Delfi TV otseülekanneService C 30min 16:21SS7 Milworks - Kündja 2 - 14.56 km (kell 17:39)SS8 JM Auto - Ruusmäe 2 (Powerstage) - 15.16 km (kell 18:31) - Delfi TV otseülekanne

Avakatseks on Ihatsi 1. läbimine, millel pikkuseks 10,56 km,..

https://twitter.com/thierryneuville/status/1297401515284594690

Stardijärjekorra esimesed 20.

Tänane stardijärjestus on WRC sõitjate seas pandud paika MM-sarja üldarvestuse järgi ehk esimesena stardib üldliider Ogier, tema järel Evans, Neuville, Rovanperä, Tänak, Lappi. Seejärel tuleb rajale Gross ning tema järel R5-ga kihutav Suninen.

Tervist, rallisõbrad! Lõuna-Eesti ralli algab juba vähem kui poole tunni pärast!

Sebastien Ogier võtab Lõuna-Eestis pakutavast viimast:http://www.delfi.ee/article.php?id=90811749

Videointervjuu Robert Virvesega:http://www.delfi.ee/article.php?id=90810897

Kell 20 sõidavad Lõuna-Eesti rallil osalevad autod läbi Võru kesklinna. Pilootidele pole osavõtt kohustuslik, autosid võivad juhtida ka näiteks mehaanikud.

Kõikide märkide järgi on testikatse läbi. Ajad jäid samaks: Ogier oli 2.13-ga kiireim, Tänaku parimaks ajaks jäi 2.17. Sellega oli ta viies.

Vahepeal on avaldatud ka testiaegade tulemused. Ogier'l on seni kirjas kiireim aeg 2.13,0. Talle järgnevad Neuville ja Evans. Tänak on 2.16-ga hetkel testikatsel viies.

Evans jääb testipäevaga rahule.https://www.instagram.com/p/CEMJNCaDsI-/

Vaata läbi pardakaamera, kuidas on üle 170 km/h Lõuna-Eesti kiiretel teedel kihutada!https://twitter.com/TeemuSuninenRac/status/1297130535630897153

https://twitter.com/PeepPahv/status/1297120217202647040

Rallipargis töö käib.https://twitter.com/Karlip1/status/1297110531858403329

https://twitter.com/Nmls79/status/1297086181595844610

https://twitter.com/PeepPahv/status/1297101994654670849

Neuville'i stiilinäide.https://twitter.com/PeepPahv/status/1297094843005579265

Suninen naudib Lõuna-Eesti teid.https://twitter.com/TeemuSuninenRac/status/1297091217923211264

https://twitter.com/Nmls79/status/1297081701051650048

https://twitter.com/PeepPahv/status/1297077679498448896

Sekka ka uudiseid WRC-st. Järjekordne suur muutus võib ees oodata.https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/meedia-wrc-sarja-kalendrit-ootab-ees-jarjekordne-oluline-muutus?id=90809221

https://twitter.com/Karlip1/status/1297077987578388481

Ogier' stiilinäide.https://twitter.com/Karlip1/status/1297071676916727809

https://twitter.com/PeepPahv/status/1297072646237171713

https://www.instagram.com/p/CELtfqfJyxo/

https://twitter.com/Karlip1/status/1297072705490104320

https://twitter.com/Karlip1/status/1297073232663773185

Tervist, rallisõbrad! Lõuna-Eesti ralli on lõpuks jõudnud kätte! Juba praegu on käimas tänane testikatse, millest küll aegu operatiivselt ei jagata, aga sotsiaalmeedia abil saab muljeid raja äärest ikkagi näha.