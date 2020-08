Lõuna-Eesti ralli radadel on alates laupäevast üks inimene kadunud

Madis Kalvet reporter RUS

Lõuna Eesti ralli. Foto: Margus Pahv

Sel nädalavahetusel on paljud Eesti rallifännid jõudnud Võru ümbrusesse, kus sõidetakse Lõuna-Eesti ralli. Ralliraadio annab aga teada, et üks inimene on alates laupäevast kadunud ning nüüd palutakse juba abi tema leidmisel.