Georg Grossist saab esimene erasõitja maailmas, kes kihutab uue Ford Fiesta WRC-ga

Portaal DirtFish kirjutas, et Gross on esimene erasõitja, kes 2020. aasta Fiesta WRC enda istumise alla saab.

"Georgi autol sama spetsifikatsioon, mida kasutasime tänavuse aasta Mehhiko rallil. Aerodünaamika ja muude elementide mõttes saab ta kasutada kõiki täiendusi, mida alates 2017. aastast teinud oleme. Aga samas pole tegemist ka päris kõige uuema variandiga. Isegi Esapekka Lappil pole Lõuna-Eesti rallil veel kõiki elemente, mida kasutame Rally Estonial," ütles Grossi autot uuendanud M-Spordi võistkonna juht Richard Millener.

Gross kommenteeris täiustatud autoga võistlemist eelmisel nädalal pressiteate vahendusel nii: "Peale Viru rallit saatsime auto kere M-Sporti, et see viia vastavusse kehtivate FIA 2020. aasta homologatsiooninõuetega, kuna kodusel WRC etapil startimise eelduseks on see, et auto vastaks WRC sarja nõuetele. Lühidalt öeldes saab 2017. aasta masinast 2020. aasta masin. Seetõttu ei hakka me selleks ralliks suuri eesmärke seadma, vaid püüame autol tehtavate muudatustega kohaneda, kuid samas hoiame kindlasti silma peal ka Eesti Meistritiitli arvestusel."

Gross stardib 2020. aasta Fiesta WRC-ga ka 4.-6. septembrini peetaval Rally Estonial.