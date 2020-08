Elfyn Evans on Rally Estoniast õppinud: sama viga me uuesti ei tee

"Pikk paus on olnud ja ootan väga taas sõitmist. Võtame seda kui viimast soojendust, et saada meeskonnana tagasi võistlustsooni," rääkis Evans Lõuna-Eesti ralli kohta. "Katsetame seal erinevaid seadistusi ning kohtleme võistlust kui võistluslikku testisessiooni ettevalmistusel Rally Estoniaks."

Evans osales Rally Estonial mäletatavasti ka mullu. Walesist pärit ralliäss tegi aga ühelt hüppelt maandumisel enda seljale liiga ja seda nii tõsiselt, et pidi seejärel kolm MM-etappi vahele jätma. "Ralli algas päris hästi ning olin näidanud julgustavaid katsaegu enne, kui seljavigastuse üles korjasin, mis ei lasknud mul niimoodi sõita nagu oleks tahtnud," meenutas Toyota säitja. "Saime siiski väga häid kogemusi, mis tunduvad nüüd väga kasulikuld. Osad sõitjad tunnevad veel Eestit, kuid olen õnnelik, et olime siin eelmisel aastal. Usun, et eesotsas tuleb tihe võitlus."

Kogenud Evans läheb Eesti MM-etapile vastu üldarvestuse teise mehena. "Läheneme rallile tavaliselt. Kui võtta hüpetel liiga palju hoogu maha, ei saa olla konkurentsivõimeline. Lisaks on mulle öeldud, et see konkreetne hüppe on tuntud oma keerulisuse poolest. Tunneme seda kohta ja sama viga me uuesti ei tee."

Tänavuse Rootsi ralli võitnud Evans lisas, et loodab järgmisel aastal taas kodust Walesi rallit MM-kalendris näha. "Loomulikult tahan seda tagasi ja mitte ainult patriootlikel põhjustel. Walesi ralli teeb heaks selle unikaalsus. See erineb väga teistest etappidest ning Walesis rallimine on väljakutse, mida naudivad kõik."