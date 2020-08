DELFI VIDEO LÕUNA-EESTI RALLILT | Ott Tänak: kindlasti on palju kohti, kus saab paremaks minna

Kaardilugeja Martin Järveojaga koos sõitev Tänak näitas Võrumaa teedel võimu, kui võitis kaheksast kiiruskatsest koguni seitse. Lähimat jälitajat Kalle Rovanperät edestas ta lõpuks 13,7 sekundiga.

"See oli tihe nädal. Testisime, siis oli testikatse terve päev ning ralli ka. Igast kilomeetrist püüdsime võtta maksimumi," rääkis Tänak videointervjuus. "Kindlasti on palju kohti, kus minna paremaks ja meil pole lihtne konkureerida, kuid usun, et oleme paremad ja tugevamad ning järgmine aasta suudame veel mõned uuendused läbi viia."

"Saime siit päris palju," jätkas saarlane. "See oli koht, kus pidime hakkama tempoga sõitma ning enesetunne oli päris hea."

Tänak kiitis lõpetuseks Lõuna-Eesti ralli korraldajaid ja saatis torke Rally Estonia meeskonna suunas. "Siiani kõige kõrgetasemelisem ralli Eestis," sõnas Tänak tänase kohta ja lisas: "Kogu Rally Estonia meeskond ja muud ametkonnad on päris palju sellele vastu olnud, et see ralli siin toimuks."

