DELFI VIDEO LÕUNA-EESTI RALLILT | Liider Ott Tänak: hea kiire rütm on vaja leida

"Teed on siin kiired," sõnas Tänak teeolude kohta. "Esimese katse algust olen kunagi testinud Fordiga, aga teine katse oli täiesti uus. Ütleme nii, et pidi ikka keskenduma."

Kas ralli peaeesmärk on ikkagi valmistumine septembri alguses toimuvaks Rally Estoniaks? "Kindlasti. Suur eesmärk on esmatähtis. Tänaseks oleme juba omajagu testinud ja natuke peab hakkama mõtlema ka sõidurütmile. Hea kiire rütm on vaja leida. Tuleb kiiresti sõita, äkki siis tuleb rütm ka," jätkas saarlane.

Vaata videost, mida Tänak veel Lõuna-Eesti ralli kohta rääkis!