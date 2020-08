DELFI LÕUNA-EESTI RALLIL | Thierry Neuville: minul pole realistlik Tänaku ja Rovanperäga aegu võrrelda

Kas belgia ralli teeb veelgi erilisemaks see, et tegu on hooaja viimase etapiga ja võid lõpetada seal oma teise koha seeria? "Ma ei tea, kas see muudab väga midagi, et see on viimane. Sellest tuleb aga tore üritus. See on eriline ralli, täpselt nagu Rally Estonia on kruusal eriline, siis Ypresi oma on asfaldil. Enne seda on aga meil tähtsad rallid ees."

"Kindlaid plaane töö osas pole," rääkis Neuville kahe nädala pikkusest perioodist, mis jääb kahe ralli vahele. "Eks proovime ette valmistada ja analüüsida asju praegusest nädalavahetust. Olime Rally Estonial 2012. aastal, kuid palju on muutunud. Päris lõõgastuda ikkagi ei saa, tihe aeg on ees."

"Minu jaoks on kindlasti Eesti oma keerulisem, aga Oti jaoks võib jälle Belgias raskem olla," arutles ta. "Loomulikult tulevad kogemused kasuks ning kui katsetest on teatud teadmised olemas, seda eriti siinsel rallil, ja enesekindlust on, siis saab märkmeid usaldada."