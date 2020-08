DELFI LÕUNA-EESTI RALLIL | Sebastien Ogier: Tänak on Rally Estonial kindel favoriit

Nelja kiiruskatse järel on Toyota sõitja kolmandal kohal, mille peale ta peab põnevat heitlust tiimikaaslase Elfyn Evansiga. Ta edestab britti kahe sekundiga, ralli liidrist Ott Tänakust jääb ta aga maha 16,2 sekundiga.

"Kõige tähtsam on olla siin ja saada kilomeetreid juurde," rääkis kogenud Ogier ajakirjanikele. "Hommikul olin veidi liiga ettevaatlik, keeruline oli piisavalt kaarti usaldada. Teed olid isegi kiiremad kui arvasin. Hommikuste katsete teine läbimine oli hoopis keerulisem. Rajad olid rööpas ja üsna keerulised," sõnas Ogier, kes on Lõuna-Eesti rallil teepuhastaja rollis ning pidi hommikuste katsete uutel läbimistel sõitma läbi veokite poolt sisse sõidetud radu. "Teise läbimise esimesel katsel jäin hätta, aga viimane oli juba korralik."

"Tulemus pole kõige olulisem sel nädalavahetusel," kommenteeris Ogier võitlust Evansiga. "Kõige olulisem on tunnetus. On hea, et MM-sarja esiviisik on siin. See aitab võrrelda enda kiirust teistega. Rallis on samas alati oluline võrrelda end kõrval oleva mehega. Võrreldes Elfyniga on olukord normaalne ja oleme mängus sees."

Toyota WRC masinaga jääb prantslane kiiretel Eesti teedel rahule. "Auto üle pole mul midagi kurta. See on väga hea masin, aga samas on praegu aeg, kus konkurents on kõigi vahel väga tihe."

Mis on ootused Rally Estoniaks? "Vara on öelda, aga täna mingeid üllatusi pole olnud. Kõik eeldasid, et Ott on kiire ja seda ta ka on. Ta ütles mulle, et tunneb Rally Estonia teid paremini, seega kindlasti on talle raske vastu saada," muigas Ogier, lisades, et Tänak on septembri alguses Eestis toimuva ralli kindel favoriit.

"Elame keerulisel ajal. Tänan kõiki, kes elavad kaasa kodust ja mujalt. Peame aga seda praegu tegema, et hoida kõik tervena ja sporti elus," kõlas Toyota sõitja sõnum fännidele.