DELFI LÕUNA-EESTI RALLIL | Elfyn Evans: nii kiiretel teedel pole ma varem sõitnud

"Mõnus tunne on tagasi roolis olla ja rallit sõita. Pikk paus on olnud. Ausalt öelda läks veidi aega, et õige rütm taas leida. Meil läheb päris hästi, aga eelistaksin siiski tabelis eespool olla ning tunnen, et autol on enamat anda," rääkis Evans, kes hoiab nelja kiiruskatse järel kolmandat kohta. "Üldjoontes on läinud hästi."

Teatavasti sai Evans mullusel Rally Estonial teravalt hüppelt maandudes tõsise seljavigastuse, mis ta lõpuks kolmelt MM-etapilt eemale jättis. Waleslane tõdes, et tänasel võistlusel see teda kuidagi ei mõjuta. "Siin on väga vähe hüppeid. Isegi Rally Estonial oli mullune asi väga spetsifiiline ning see oli ühes kindlas kohas."

"Kindlasti tahame head tulemust. Auto töötab hästi ja eks ole näha, mis saab," jätkas Toyota sõitja Rally Estonia kohta. "Ootan väga siia tulekut. Tean eestlaste kirge ralli vastu ja oleks tore seda näha taas."

Kas need on kõige kiiremad teed, kus sõitnud oled? "Ütleksin nii küll. Siin on väga-väga kiired teed. Praegu on kõik aga õppimiseks ja selleks, et oleksime Rally Estoniaks valmis."