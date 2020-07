Zanardi seisund on paranenud, sportlane viidi ravile erikliinikusse

Teisipäeval avaldatud teadaandes kinnitas haigla, et Zanardi seisund on paranenud ja teda lubatakse transportida taastusravikeskusesse. Tema ravi eest hoolitsenud haiglajuht Valtere Giovanni kinnitas, et mehe ravimisega jätkavad professionaalid. “Oma ala tipud jätkavad selle märkimisväärse inimese eest hoolitsemisega.”

“Parasportlane veetis haiglas üle kuu aja. Talle tehti kolm keerulist operatsiooni, mille tulemusel on tema tervislikud näitajad stabiliseerunud. Tänu sellele on meil võimalik Zanardit nüüd transportida taastusravikeskusesse, et hoolitseda ta pea ja näo eest,” rääkis juht.

Giovanni kiitis Zanardi perekonda, kes on üles näidanud erakordset tugevust, mis toetab patsienti tema raviteel.

53-aastane Zanardi sattus õnnetusse Itaalia paraolümpiakomitee korraldatud võistlusel, kui põrkas käte jõul liikuva rattaga sõites kokku veokiga. Amputeeritud jalgadega Zanardi oli allamäge sõites kaotanud ratta üle kontrolli ja kaldunud vastassuunavööndisse.