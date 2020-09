Williamseid ei ühenda legendaarse vormelitiimiga enam miski, sõitjad on šokis

Augustis teatas Williamsite perekond, et tiim müüdi USA investeerismisfirmale Doriton Capital.

"Nüüd, kus võistkonna tulevik on kindlustatud, on meil õige aeg ala juurest lahkuda. Anname uutele omanikele võimaluse võistkonna tulevikku kujundada," rääkis alates 2013. aastast tiimi juhtinud Claire Williams BBC-vahendusel.

Tänavuse aasta sõitjate George Russelli ja Nicholas Latifi jaoks tuli uudis ootamatult.

"See on meie jaoks kurb päev. Frank ja Claire andsid mulle vormel 1 sarjas võimaluse läbi lüüa. Olen neile igavesti tänulik. Kurb, et Williamsite perekond lahkub võistkonna juurest, aga jätkame pere nime eest võistlemist," ütles Russell.

"Mina olin hommikul seda uudist kuuldes šokeeritud. Ma ei oodanud, et see nii kiiresti juhtub. Loomulikult oli pärast võistkonna mahamüümist sellest juttu, aga Williamsite lahkumine tuli ikkagi ootamatult. Ka võistkonna müümine käis ootamatult kiirelt," lisas Latifi.

1977. aastal kuningliku vormelisarjaga liitunud Williams on aastate jooksul võitnud üheksa meeskondlikku MM-tiitlit. Sõitjate arvestuses on Williams tulnud parimaks seitsmel juhul.