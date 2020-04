Williams ja Racing Point kärpisid pilootide palku

Eelmisel nädalal oli tiimi päästmiseks samu samme astunud McLaren.

"Need otsused ei sündinud kergekäeliselt. Meie eesmärk on kaitsta meie inimeste töökohti ning tagada, et nad saaksid täiskohaga tööle naasta, kui olukord seda lubab," seisis Williamsi avalduses.

Etappide ärajäämise tõttu on mitmed vormelitiimid sattunud rahalistesse raskustesse. McLareni boss Zak Brown hoiatas BBC-le antud intervjuus, et kui F1 sarja omanikud radikaalseid meetmeid kasutusele ei võta, võib mustema stsenaariumi kohaselt koroonakriisi jooksul hingusele minna suisa neli tiimi.